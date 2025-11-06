Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ермакова Надежда
СОБЫТИЯ
|06.11.2025
|«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках 1
|26.10.2012
|В «Энвижн Груп» создан профсоюз 1
Ермакова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10256 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 1
|Cisco Systems 5215 1
|NVision Group - Энвижн Груп 685 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12728 1
|Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21841 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155396 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397788, в очереди разбора - 732516.
Создано именных указателей - 185260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.