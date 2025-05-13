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Гриненко Руслан


УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 Deckhouse Kubernetes Platform стала основной для создания изолированной edge-системы в промышленности 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гриненко Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Ассоциация ВАСТ 1 1
Flant - Флант 113 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4132 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 948 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 976 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 109 1
Титов Александр 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1137 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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