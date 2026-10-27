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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вагнер Илья

СОБЫТИЯ


27.10.2026 87% крупнейших компаний используют онлайн-сервисы для организации командировок 1
18.06.2015 В России закрылся ИТ-журнал Computer Bild 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вагнер Илья и организации, системы, технологии, персоны:

9771 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5545 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5464 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Литва - Литовская Республика 675 1
Румыния 759 1
Болгария - Республика 802 1
Испания - Королевство 3858 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Польша - Республика 2046 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1845 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 1
Computer Bild 9 1
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Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Планета Интернет 4 1
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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