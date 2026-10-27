Индексная книга (каталог) CNews*
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Вагнер Илья
СОБЫТИЯ
|27.10.2026
|87% крупнейших компаний используют онлайн-сервисы для организации командировок 1
|18.06.2015
|В России закрылся ИТ-журнал Computer Bild 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Вагнер Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
|Microsoft Windows 2000 8675 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
|Литва - Литовская Республика 675 1
|Румыния 759 1
|Болгария - Республика 802 1
|Испания - Королевство 3858 1
|Чехия - Чешская Республика 1353 1
|Франция - Французская Республика 8218 1
|Италия - Итальянская Республика 4528 1
|Германия - Федеративная Республика 13321 1
|Польша - Республика 2046 1
|Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1845 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 1
|Computer Bild 9 1
|Компьютерра 46 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
|Планета Интернет 4 1
|Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.