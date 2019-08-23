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Власти разъяснили, как будет работать платформа для слежки за волонтерами в России

ПО Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Правительство приняло постановление, утвердившее правила функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества. Система создается на базе платформы «Добровольцы России». Там будет отмечаться, сколько часов потратил на добровольческую деятельность каждый волонтер и какой опыт при этом получил.

Постановление правительства

Правительство утвердило правила функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства.

С помощью системы будет осуществляться информационно-аналитическое сопровождение волонтерской деятельности в России, поясняется на сайте. Через нее смогут взаимодействовать различные институты добровольческой деятельности. Полномочия по формированию и ведению системы были возложены на Росмолодежь.

Само существовании данной системы было законодательно закреплено в феврале 2018 г. с принятием соответствующих поправок в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Согласно закону, порядок функционирования системы, требования к технологическим и лингвистическим средствам, включая автоматизированную обработку данных, а также порядок взаимодействия с другими ИС должно определить правительство.

Состав данных

Согласно новым правилам, в систему будут вноситься сведения о волонтерах — будет указываться, сколько часов они потратили на волонтерскую деятельность, какова их компетенция и полученный опыт. Волонтеры должны предоставить о себе такие данные как фамилия, имя и отчество, год рождения, место жительства, номер телефона, e-mail, сведения об образовании и занятости.

Также в систему войдут сведения об организаторах волонтерской деятельности и волонтерских организациях, с указанием того, каким конкретно видом добровольческой деятельности они занимаются. Юрлица, которые занимаются волонтерской деятельностью, должны указать свое наименование, ИНН, адрес, номер телефона и e-mail. Организаторы волонтерской деятельности должны будут указывать количество часов, затраченных волонтерами на добровольческую деятельность.

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Власти определи правила работы единой информационной системы в сфере добровольчества

И волонтеры, и организации будут предоставлять данные на добровольной основе после регистрации в системе в качестве пользователей. Вносить сведения в систему будет Росмолодежь. Для регистрации и авторизации пользователей будет использоваться Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Функции системы

Система будет выступать в качестве единой площадки по взаимодействию волонтерских институтов. Одной из ее задач является учет добровольческой деятельности посредством личных электронных книжек волонтеров. Система будет проводить мониторинг информации о волонтерских мероприятиях и деятельности волонтерских организаций. Поскольку в системе будут находиться данные о деятельности волонтеров, организации смогут искать через нее для себя новых добровольцев.

Система будет собирать и систематизировать информацию о волонтерской деятельности, а также проводить анализ развития данной деятельности в различных регионах России и формировать соответствующую аналитику и статистику. В регионах появятся должностные лица, ответственные за развитие системы.

Благодаря системе Росмолодежь сможет учитывать потребности добровольческих организаций и развивать базу данных обучающих материалов и различных образовательных программ для волонтеров.

Откуда взялась система

Единая информационная система в сфере развития добровольчества создается на базе платформы «Добровольцы России». Платформа была разработана Ассоциацией волонтерских центров и «Роспатриоцентром» при участии Агентства стратегических инициатив. Проект финансировался за счет президентского гранта. Группа благотворительных и добровольческих организаций представила платформу президенту России Владимиру Путину в июле 2017 г. на встрече в Петрозаводске.

Главной задачей платформы «Добровольцы России» является объединение участников добровольческого движения в стране. С помощью платформы волонтерские организации и граждане, желающие заняться волонтерской деятельностью, могут найти друг друга.

В августе 2017 г. Путин дал поручение правительству учесть затраты на развитие проекта в плане госбюджета на 2018 г., а впоследствии и на 2019-2020 гг. Создатели платформы тогда сообщали, что работа сайта будет обходиться примерно в 27 млн руб. в год. Деньги идут на оплату труда администраторов, модераторов, программистов и дизайнеров ресурса, а также разработку мобильного приложения, которое было запущено в декабре 2018 г.

По собственным данным платформы, в январе 2019 г. ее аудитория насчитывала более 1,5 млн посетителей и более 500 тыс. зарегистрированных пользователей. С платформой сотрудничали 13,3 тыс. волонтерских организаций.

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