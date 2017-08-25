Волонтеры попросили у Путина миллионы на поддержку своего сайта. Путин не отказал

Путин дал поручение правительству внести в планы госбюджета на 2018-2020 гг. финансирование сайта, посвященного работе волонтеров в России. Ресурс будет создан на базе платформы «Волонтеры России», его задача — освещать добровольческую работу в стране. Создатели платформы просят на поддержку сайта по 27 млн в год.

Поручение Путина

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству учесть в плане госбюджета на 2018 г., а в последствие и на 2019-2020 гг., средства на развитие интернет-ресурса, посвященного деятельности российских волонтеров. Пока что такого сайта не существует, однако вскоре он появится. Базой для него послужит платформа «Добровольцы России». Единый федеральный сайт будет освещать добровольческую работу в стране.

Создатели платформы сообщили, что работа сайта будет обходиться примерно в 27 млн руб в год. Деньги пойдут на оплату труда администраторов, модераторов, программистов и дизайнеров ресурса. Кроме того, на бюджетные средства будет создано мобильное приложение. Поручение президента о внесении соответствующих изменений в бюджет должно быть выполнено до 25 декабря 2017 г.

В июле, на встрече с представителями общественных и добровольческих организаций в Петрозаводске, президент одобрил идею создания сайта, посвященного работе волонтеров, и отметил, что затраты на него будут крайне невелики по сравнению с результатами добровольческой помощи. Предложение по финансированию сайта должно разработать Министерство образования. Оператором сайта станет Ассоциация волонтерских центров.

«Добровольцы России»

Главной задачей платформы «Добровольцы России» является объединение участников добровольческого движения в стране. С помощью платформы волонтерские организации и граждане, желающие заняться волонтерской деятельностью, могут найти друг друга.

Президент России Владимир Путин распорядился выделить деньги на сайт о волонтерах

Платформа была создана Ассоциацией волонтерских центров и «Роспатриоцентром» при участии Агентства стратегических инициатив. Проект финансировался за счет президентского гранта. Группа благотворительных и добровольческих организаций представила платформу президенту в июле на встрече в Петрозаводске.

Функциональность платформы позволяет ей сформировать индивидуальное предложение для каждого зарегистрированного пользователя. В предложении будет учтен круг интересов и место проживания волонтера, чтобы предложенные мероприятия максимально ему подходили. В июле создатели платформы сообщали, что в день на площадке регистрируется до 150 добровольцев.

Другие поручения

Также по итогам встречи с представителями добровольческих организаций президент дал поручения законодательно определить статус таких организаций и требований к ним. Кроме того, должно быть законодательно закреплено понятие «социальное предпринимательство».

Также будут определены полномочия госорганов в отношении волонтерских организаций. Помимо этого, предусмотрено, что проезд, питание и спецоборудование, которые получает волонтер для своей работы, не будут облагаться налогом как доход. Необходимые изменения будут внесены в законодательство в осеннюю сессию Госдумы.