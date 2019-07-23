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Реестр отечественной радиоэлектроники ускоренно готовится к запуску

Бизнес Законодательство Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми
Правительство утвердило финальные сроки начала работы реестра российского радиоэлектронного оборудования – он будет запущен до конца 2019 г. Вместе с этим были утверждены и правила госзакупок иностранной радиоэлектроники.

Новые сроки запуска

В России до 1 января 2020 г. состоится запуск единого реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Решение об этом вошло в состав постановления Правительством России №878 от 10 июля 2019 г. «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России», опубликованном на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, реализацией проекта займется Минпромторг, а само внедрение реестра будет проходить в несколько этапов.

Судьба иностранной радиоэлектроники

Реестр отечественной радиоэлектроники создается с целью ограничения госзакупок иностранной радиоэлектронной продукции и стимулирования развития производства российского телекоммуникационного оборудования. Развитие производства российской радиоэлектроники входит в спектр задач федерального проекта «Информационная инфраструктура». Данный проект – часть национальной программы «Цифровая экономика».

Радиоэлектронные компоненты, произведенные за рубежом, будут внесены в отдельный перечень, задачу по наполнению которого выполнит, опять же, Минпромторг. Срок выполнения – тоже 1 января 2020 г.

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В России будет создан новый единый перечень радиоэлектроники

Ограничения на допуск к госзакупкам иностранной радиоэлектроники не будут действовать в двух случаях – если в разрабатываемом реестре отсутствует российская продукция того же класса, что и планируемая к закупке иностранная, а также если имеющееся в реестре российское оборудование не соответствует требованиям заказчика по эксплуатационным, техническим и функциональным свойствам.

Схожий запрет распространяется в России и на госзакупки иностранного программного обеспечения. Запрет напрямую связан с реестром российского ПО, создание которого было утверждено Президентом России Владимиром Путиным в июне 2015 г. В ноябре 2015 г. было подписано постановление о вводе ограничения для госзаказчиков на закупку ПО, отсутствующее в реестре, а сам реестр начал работу в I квартале 2016 г. Его развитием занимается Минкомсвязи.

Этапы реализации проекта

В постановлении Правительства указано, что Минпромторгу поручено в течение ближайших двух месяцев проработать принцип присвоения и подтверждения статуса радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включения его в реестр. Помимо этого, в указанный срок Министерству нужно разработать порядок проведения выездных проверок для осуществления экспертизы оборудования на территории заявителя.

Второй этап начнется с 1 сентября 2019 г. Он заключается в формировании и ведении реестра непосредственно в государственной информационной системе промышленности. Третьим этапом станет утверждение требований по уровню локализации производства радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования, а также методов определения его российского происхождения. Выполнить это требование Минпромторгу поручено до 1 января 2020 г.

История разработки

Создание реестра российской радиоэлектроники перешло в активную фазу в январе 2019 г., когда Правительство определилось со сроками его разработки и конкретными положениями. Разработка проекта правового акта о создании реестра была поручена Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФАС и ряду других профильных ведомств. Основные положения должны были быть готовы к 1 марта 2019 г.

Изначально предполагалось, что новый реестр станет частью действующего реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который на основании постановления Правительства № 858-р от 2010 г. находится в ведении Минпромторга. По состоянию на начало 2019 г. в ТОРП числилось свыше 400 российских аналогов импортного телекоммуникационного оборудования.

Среди прочих требований, поставленных ведомствам, было проведение сравнительного анализа стоимости и экономических условий производства телекоммуникационного оборудования за пределами России, Также от них требовалось до 1 мая 2019 г. представить предложения по повышению ставки ввозной таможенной пошлины (вплоть до 20%) на оборудование, аналоги которого производятся в России в соответствии с данными реестра.

Помимо этого, Минпромторгу, Минфину и ФАС было предложено до 1 июня 2019 г. разработать и утвердить приказ, определяющий форму типового государственного контракта на закупку телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования. Контракт в обязательном порядке должен был содержать обязательства по приобретению отечественного телекоммуникационного оборудования из реестра ТОРП.

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