Военные ведомства США схлестнулись из-за шпионского ПО для отслеживания утечек в СМИ

В США представитель обвинения по делу о военных преступлениях пытался выяснить, откуда идут утечки сведений в прессу — с помощью шпионской программы. В результате она попала на устройства юриста ВВС США. Судебный процесс остановлен, назревает крупный скандал.

Прокурорское ПО

Военно-воздушные силы (ВВС) США расследуют попытку кибервзлома, произведенную офицерами военно-морского флота (ВМФ) США. Два ведомства оказались на грани крупного скандала из-за процесса над «морским котиком» (спецназ) Эдди Галлахером (EddieGallagher), которого подозревают в преднамеренном убийстве, попытке убийства и ряде других военных преступлений, совершенных во время его службы в Ираке в 2017 г.

«Морские котики» подчиняются командованию ВМФ США, и суд над Галлахером по идее должен быть целиком внутренним делом данного ведомства. Вышло, однако, иначе.

По данным следствия, военный прокурор, выступающий на стороне ВМФ США, направил нескольким юристам, представляющим сторону защиты, почтовые сообщения, в которых содержалось шпионское ПО. Эта же программа также проникла на компьютер Карла Прайна (CarlPrine), редактора издания NavyTimes, в котором грядущий процесс над Галлахером неоднократно освещался.

Где течет?

По всей видимости, рассылка следящей программы, которая, как оказалась, позволяла просматривать все файлы на зараженном компьютере, была предпринята с целью выяснить, кто сливал журналистам подробности расследования

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В своей служебной записке от 19 мая 2019 г. капитан ВМФ Дэвид Уилсон (David Wilson), глава штаба Оборонительного управления ВМФ США, отметил, что среди юристов, получивших «подарок», оказался представитель ВВС США. Мало того, он сообщил об обнаруженной шпионской программе в службу информационной безопасности. Инцидент расценили как хакерское вторжение в Сети ведомства, так что у юриста забрали на проверку и телефон, и личный ноутбук.

В результате процесс над Галлахером был приостановлен.

Политическое дело?

Между тем, журналисты TheDailyCaller опубликовали информацию о том, что судья, ведущий дело, мог сам санкционировать слежку за защитниками Галлахера. Представитель защиты, адвокат Тим Парлаторе (TimParlatore) заявил, что обвинители могли солгать судье, чтобы получить от него разрешение на слежку.

«В американском законодательстве могут быть свои особенности, но, скорее всего, стороне обвинения теперь придется много и долго объясняться по поводу своих действий, в то время как сторона защиты получает существенные преимущества, моральные уж как минимум, — полагает Александр Хамитов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Если бы дело слушал суд присяжных, защита легко бы смогла убедить заседателей в том, что обвинение, исчерпав легитимные доводы, перешла к сомнительным, а то и прямо незаконным действиям. В данном случае, однако, дело слушает военный судья, и многое зависит от того, действительно ли он санкционировал слежку и использование вредоносного ПО».

Дело Эдди Галлахера по нарастающей приобретает политические очертания, поскольку уже ходят слухи о желании президента Дональда Трампа (Donald Trump) амнистировать его — в случае признания Галлахера виновным.

Среди предъявленных Галлахеру обвинений — убийство военнопленного, стрельба по гражданским из снайперской винтовки и других видов оружия, угроза убийством сослуживцам, готовым давать против него показания, и «почти десяток» других, менее серьезных обвинений

Обвинители в процессе назвали действия Галлахера «манной небесной для пропаганды ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), поскольку он вел себя ровно как те самые чудовища, которыми противник «пытается представить американских военнослужащих».

Защита Галлахера, между тем, настаивает, что многие обвинения предъявлены безосновательно, и что значительная часть аргументов обвинителей основываются на собственной болтовне и бахвальстве подсудимого.