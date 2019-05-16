Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора

Основной в Кыргызстане оператор фиксированной связи «Кыргызтелеком» не смог запустить свою сотовую сеть. Ранее аукцион на право совместного с «Кыргызтелекомом» строительства сотовой сети выиграл оператор Megacom, созданный «питерской группой связистов», но между сторонами начались разногласия.

«Кыргызтелеком» остается без мобильной связи

Принадлежащая государству Кыргызстан компания «Кыргызтелеком», основной оператор фиксированной связи в Киргизии, не смогла запустить свою сотовую сеть. Об этом на пресс-конференции заявил Эрназар Иманкадыр уулу, замгендиректора компании «КТ-Мобайл», «дочки» «Кыргызтелекома», занимающейся мобильной связью.

«КТ-Мобайл» получила лицензию на сотовую связь еще в 2003 г. Тогда государство хотели повысить стоимость «Кыргызтелекома» перед его приватизацией. Однако приватизация не состоялась, и «Кыргызтелекома» не стал заниматься мобильной связью.

Как Megacom обыграл «дочку» «Билайна»

О наличии у «КТ-Мобайл» сотовой лицензии вспомнили в конце 2018 г. Тогда компания провела аукцион среди действующих сотовых операторов Киргизии на право совместного строительства сети.

Победу в тендере одержал лидирующий в республике сотовый оператор «Альфа-Телеком» (торговая марка Megacom). Компания заплатит «КТ-Мобайл» за право совместного строительства сотовой сети 345 млн сомов ($4,9 млн).

Второе место на аукционе заняла компания Sky Mobile (торговая марка Beeline), которая вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon. Компания предлагала заплатить на 5 млн сомов ($70 тыс.) меньше.

Разногласия между Megacom, созданным «питерской группой связистов», и «Кыргызтелекомом» не позволили последнему запустить свою сотовую сеть

По условиям соглашения «Альфа-телеком» получила право использования имеющихся у «КТ-Мобайл» частот. У «Альфа-Телеком» в совокупности есть частоты шириной 70 МГц, у «КТ-Мобайл» - 27 Мгц. А «КТ-Мобайл» должен был строить сеть на базе инфраструктуры «Альфа-телеком».

Предполагалось, что первое время «Альфа-Телеком» получало бы 67% от прибыли «КТ-Мобайла». Затем, после строительства «КТ-Мобайл» собственной инфраструктуры и биллинга, стороны делили бы доходы от новой сотовой сети на паритетной основе.

Megacom потребовал $86 млн за запуск новой сети

Как говорит Эрназар Иманкадыр уулу, «КТ-Мобайл» должен стать частично виртуальным оператором: он использовал бы собственные частоты и инфраструктуру от стороннего оператора. Старт новой сети должен был произойти 8 мая 2019 г., но этого не случилось.

В «КТ-Мобайл» указывают на противодействие со стороны «Альфа-Телеком». В этой компании оценили расходы, необходимые на подключение сети «КТ-Мобайл» к ее сети, в $86 млн. В «КТ-Мобайл» считают, что необходимости в таких затратах нет.

Директор по правовым вопросам «Альфа-Телеком» Айнура Жумашева пояснила киргизской службе «Радио «Свобода», что между сторонами возникло недопонимание. Во время участие в проводимом «КТ-Мобайл» аукционе «Альфа-Телеком» думал, что сотрудничество будет строиться на других условиях. Теперь же выяснилось, что «Альфа-Телеком» придется понести расходы на запуск сети «КТ-Мобайл», в связи с чем компания хочет пересмотреть условия сотрудничества.

Оператор «питерской группы связистов»

Отметим, что сеть Megacom изначально была построена компанией «Бимоком» в 2006 г. Тогда 51% акций компании владел кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings, считавшийся связанным с «питерской группой связистов». Остальные 49% акций «Бимоком» принадлежали людям из окружения Максима Бакиева, сына занимавшего тогда пост Президента Киргизии Курманбека Бакиева.

В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимокоме», осуществили фиктивное банкротство компании и перевели ее активы в новую структуру - «Альфа-телеком». В 2010 г. режим Бакиева был свергнут.

Новые власти республики сначала передали «Альфа-Телеком» под управление ETH. А Верховный суд Киргизии признал незаконным банкротство «Бимокома» и лишение россиян доли в компании. Однако активы «Альфа-Телеком» так и не были переданы обратно в «Бимоком».

В 2014 г. власти республики полностью национализировали «Альфа-Телеком», затем власти несколько раз пытались продать «Альфа-Телеком», но желающих его купить не нашлось.

Происходящее вокруг контракта между «КТ-Мобайл» и «Альфа-Телеком» уже вызвало вопросы в парламенте Киргизии. Руководитель фракции СДПК Иса Омуркулов обратил внимание на то обстоятельство, что, фактически, одна госкомпания платит другой 345 млн сомов. Кроме того, оказалось, у «КТ-Мобайл», до сих пор не занимавшейся операционной деятельностью, накопилось долгов на сумму 170 млн сомов ($2,4 млн). В связи с этим парламент решил создать отдельную комиссию для изучения ситуации.