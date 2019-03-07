Google заставит платить пользователей Android, которые никогда не платят

Новый инструментарий Google для Android-разработчиков предлагает монетизировать тех пользователей, которые принципиально не тратят деньги в приложениях. Не хочешь тратить деньги – изволь прерваться на видео-рекламу.

Разработчики приложений будут рады

Google представила новый способ получения доходов для разработчиков приложений под ОС Android. Вместо традиционных в таких случаях платных подписок, в которых в последнее время поднаторела Apple, компания предлагает включать в приложения опцию для монетизации под названием Rewarded Products (бонусные товары).

«Это позволит не платящим пользователям приложений внести свой вклад в поток выручки приложения, жертвуя на это свое время взамен денег. Первым продуктом [опции] станет видео, при этом пользователи смогут просмотреть видео-рекламу в обмен на внутри-игровую валюту, виртуальные товары и другие вознаграждения», отмечается в блоге Google для разработчиков.

Пользователи смогут получать бонусные товары только в том случае, если показ рекламы на их Android-устройствах не заблокирован.

В настоящее время новая функция доступна только владельцам аккаунтов Play Console в рамках открытого бета-тестирования и только в странах с возможностью зарегистрироваться в качестве продавца. В России можно зарегистрироваться как в качестве разработчика, так и продавца. Сроки широкого запуска функции пока не сообщались.

Как работает функция бонусных вознаграждений

В примере, приведенном Google для иллюстрации возможностей новой опции, в геймплей прерывается полноэкранной видео-рекламой при переходе между уровнями игры. Таким образом, полагают в Google, разработчики могли бы расширить монетизацию самых популярных проектов, которые ранее предлагались только на платной основе, за счет не платящих пользователей.

Подключение бонусов за рекламу в Android-приложениях

Запуск рекламного видео с вознаграждением также может использоваться в тех приложениях, где пользователи заведомо рассчитывают на «бесплатный сыр»: бесплатные игры, сервисы или услуги, в которых подписка является необязательной опцией.

В настоящее время существует великое множество подобных условно-бесплатных онлайн-сервисов. Так, изначально музыкальный стриминговый сервис Pandora был бесплатным и поддерживался только радиорекламой. Однако после запуска многоуровневой системы членства с потоковым вещанием по требованию – для усиления конкуренции с главным соперником Spotify, платформа представила свой собственный видео-продукт для вознаграждения, и теперь слушатели сервиса Pandora могут выбирать просмотр рекламного видео для доступа к музыке по заказу в качестве альтернативы ежемесячной платной подписки.

Рекламная врезка между уровнями в игре под Android

Как отмечается в блоге Google, добавление опции Rewarded Products для запуска механизма бонусных вознаграждений в любое приложение настолько проста, что даже не требует выпуска отдельного набора для разработчиков (SDK). Для этого необходимо воспользоваться библиотекой биллинга Google Play или интерфейса AIDL, при этом понадобится лишь подключить несколько дополнительных вызовов API.

Перспективы монетизации класса Rewarded Products

Ряд разработчиков в той или иной степени уже использует различные варианты рекламных вставок и объявлений в своих приложениях под Android для увеличения своих доходов, однако запуск опции Rewarded Products фактически дает официальную отмашку расширенным способам монетизации в рамках официальной программы магазина Google Play.

Новая функция также облегчит и упростит процесс интеграции рекламного инструментария в приложения. У Google, в свою очередь, появится преимущество в конкуренции с аналогичными приложениями сторонних компаний.

Платные подписки обеспечивают отличную возможность монетизации приложений и контента, о чем наглядно свидетельствуют успехи Apple. Так, подписки только в магазине App Store обеспечили разработчикам приложений под iOS в 2017 г. выручку в сумме $10,6 млрд. К 2022 г. ожидается, что выручка в App Store от подписок достигнет рекордных $75,7 млрд.

Однако в случае с более экономными пользователями Android предложения платной подписки исторически не столь эффективны. Именно по этой причине выручка магазина Apple App Store почти вдвое превышает объемы в магазине Google Play – даже несмотря на меньшее число загрузок, и именно по этой причине разработчики зачастую запускают приложения сначала под iOS, а иногда – только под нее.

Запуск функции вознаграждения позволит в какой-то степени уравнять возможности монетизации приложений для обоих платформ, а разработчикам – придаст стимул для более энергичной адаптации своих продуктов под Android.

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