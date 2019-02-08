Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ

Производитель микрокомпьютеров Raspberry Pi открыл свой первый офлайн-магазин. Инициатива направлена на привлечение новых пользователей, их числа тех, кто ранее никогда не был связан с ИТ.

Фирменный магазин

Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation, производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi, сообщила об открытии своего первого офлайн-магазина. Местом дислокации был выбран Кембридж, Великобритания, сообщает Venturebeat.com.

Открывая для себя новый формат распространения, Raspberry Pi Foundation преследовала цель по привлечению новых клиентов, тех, кто раньше или вовсе ничего не знал об одноплатных микрокомпьютерах, или лишь вскользь слышал о них.

Целевая аудитория

Несмотря на то, что проект Raspberry Pi Foundation был рассчитан исключительно на специалистов, обладающих углубленными знаниями в области современной микроэлектроники и информационных технологий в целом, сейчас, реализовать возможности Raspberry Pi могут и люди, далекие от компьютерных технологий и всего, что с ними связано.

К примеру, посетителем нового магазина могут стать родители, стремящиеся привить своему ребенку интерес к технике, или же сами дети, заинтересовавшиеся возможностями Raspberry Pi. Найти применение одноплатному ПК смогут и фотографы - им может приглянуться модуль Stereo Pi в комплекте с двумя камерами - этот набор позволит им снимать панорамные фото и даже записывать 3D-видео.

Интерьер фирменного магазина Raspberry Pi

Одноплатные компьютеры Raspberry Pi характеризуются не только и не столько своими размерами, сколько потенциалом – их можно использовать не только в качестве сверхкомпактного настольного ПК базового уровня, но и как основу, скажем, для самодельного робота любой сложности.

Ассортимент магазина

Многоплановость компьютеров Raspberry Pi подчеркивается и количеством их атрибутики на витринах офлайн-магазина. Покупателю доступны уже готовые внешние корпуса, дополнительные платы и модули расширения, сенсорные дисплеи и, конечно, все модификации Raspberry Pi, существующие на данный момент.

В дополнение к электронике Raspberry Pi Foundation предлагает внушительный выбор инструкций и книг по построению сложных устройств на базе микрокомпьютеров, а также по программированию, чтобы пользователи могли не только собрать аппаратную часть, но и самостоятельно написать программное обеспечение под нее.

В одном магазине можно приобрести любые аксессуары для Raspberri Pi, даже мышку и клавиатуру

Отдельно в магазине предлагаются всевозможные сувениры с символикой Raspberry Pi – кофейные кружки, мягкие игрушки.

Планы на будущее и онлайн-ритейл

Основным инструментом распространения продукции для Raspberry Pi Foundation изначально был и остается интернет. В планы организации не входит прекращение сотрудничества с со сторонними интернет-магазинами, поскольку пользователи, открывшие для себя Raspberry Pi много лет назад, предпочитают именно такой формат покупок.

О том, появятся ли в долгосрочной перспективе другие фирменные точки продаж Raspberry Pi, представители организации пока не сообщают. Отметим, что ставку на онлайн-распространение в свое время сделала и компания Xiaomi, и расчет оказался верным – сейчас смартфоны и другая техника этой марки пользуется хорошим спросом во всем мире. Но с недавних пор Xiaomi открывает и офлайн-магазины: к примеру, в ноябре 2018 г. она даже попала в книгу рекордов Гиннеса, всего за сутки запустив в Индии 500 точек продаж. К концу 2019 г. компания планирует открыть 5000 магазинов в этой стране.

История Raspberry Pi

Впервые о компьютерах Raspberry Pi стало известно в мае 2011 г., когда сооснователь Raspberry Pi Foundation Дэвид Брэбен (David Braben) продемонстрировал первый работоспособный концепт микрокомпьютера. В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, а выпуск финальной версии модели Raspberry Pi B начался в феврале 2012 г. Цена на момент релиза составляла всего $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

Raspberry Pi Zero - самый компактный представитель серии. Его размеры всего лишь 65х30х5 мм.

По состоянию на февраль 2019 г. модельный ряд Raspberry Pi состоит из 10 моделей. Одни из последних на сегодняшний день два компьютера, Zero и Zero W, увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10. Также в январе 2019 г. был анонсирован компьютер Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флэш-памяти и вовсе без нее по цене от $25.

Как сообщает сама Raspberry Pi Foundation, к марту 2018 г., за семь лет существования проекта было продано свыше 19 млн компьютеров. Количество реализованных аксессуаров не сообщается.