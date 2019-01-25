На Земле заканчиваются вещества, необходимые для производства смартфонов

Несколько элементов, которые применяются для изготовления смартфонов, исчезнут на Земле уже через сто лет. Это иттрий, галлий, мышьяк, серебро, индий и тантал. Для ряда других элементов риск исчезновения возрастает в связи с активным использованием человеком.

Периодическая таблица XXI века

Запасы некоторых химических элементов, которые используются для производства смартфонов, будут исчерпаны на Земле в ближайшие 100 лет. К числу этих элементов относятся иттрий, галлий, мышьяк, серебро, индий и тантал. Такие данные приведены в периодической таблице химических элементов, составленной учеными Сент-Эндрюсского университета в Шотландии и опубликованной на сайте Daily Mail. Как шутят составители таблицы, они обновили таблицу Менделеева под реалии XXI века.

В таблице отмечены элементы, которые находятся под угрозой исчезновения в ближайшие сто лет, а также те, запас которых в принципе ограничен на планете. Отдельно были отмечены элементы, для которых возрастает риск исчезновения в связи с активным использованием человеком. Одновременно с этим ученые пометили те элементы, которые необходимы для производства смартфонов, и при первом же взгляде на таблицу становится очевидно, что большая часть из них рано или поздно закончатся на Земле.

Согласно таблице, активное использование человеком повышает риск исчезновения кобальта и диспрозия, которые используется при изготовлении смартфонов. К элементам, запас которых ограничен в природе, и которые тоже нужны для производства мобильных устройств, ученые отнесли литий, магний, фосфор, никель, медь, сурьму, свинец, неодим, вольфрам, олово и золото.

Из используемых в смартфонах элементов в природе в неограниченном количестве имеются только калий, бром, лантан, празеодим, европий, галолиний и тербий.

Комментарии ученых

Для производства смартфонов необходимо около 30 химических элементов, сообщают составители таблицы. Учитывая, что в одном только Евросоюзе каждый месяц пользователи выбрасывают или заменяют около 10 млн смартфонов, возникает вопрос, надолго ли хватит природных запасов некоторых элементов для дальнейшего производства подобной техники. При этом некоторые элементы не подлежат полной переработке, предупреждают ученые.

Ученые в Шотландии создали периодическую таблицу исчезающих элементов

Как отмечает профессор Сент-Эндрюсского университета Дэвид Коул-Гамильтон (David Cole-Hamilton), все в природе состоит из 90 химических элементов, причем количество некоторых из них ограничено, а некоторые настолько активно используется человеком, что человечество может остаться без них уже в ближайшие 100 лет. «Многие из этих элементов под угрозой исчезновения, так что — вам действительно нужно менять телефон каждые два года?», — спрашивает ученый.

Таблица была создана в рамках проекта Европейского химического общества (EuChemS), куда входят более 160 тыс. химиков из более чем 40 различных химических сообществ и организаций. Создание «смартфонной» таблицы периодических элементов приурочено к юбилею таблицы Менделеева, работу над которой Дмитрий Менделеев начал в 1869 г. после открытия соответствующего закона.