Отныне в России сайты будут блокировать за одни сутки вместо трех

Роскомнадзор сократил срок, в течение которого владельцы сайтов с запрещенным контентом и их хостинг-провайдеры могут без последствий удалять запрещенный контент. Теперь вместо трех суток этот процесс будет занимать всего лишь одни сутки.

Роскомнадзор предупредил хостинг-провайдеров о новых сроках запрещенных сайтов

Роскомнадзор разослал хостинг-провайдерам уведомления о вступающих в силу с 29 декабря 2019 г. изменения в №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с ними сокращается срок, за который владельцы сайтов с выявленным запрещенным контентом и их хостинг-провайдеры могут удалить данный контент и избежать блокировки.

Текст разосланного Роскомнадзором уведомления опубликован Telegram-каналом «Эшер 2.0». Уведомление вызвано вступлением в силу закона о блокировке колумбайн-сообществ, призывающих детей к совершению противоправных действий.

Закон был разработан группой депутатов, включая Ирину Яровую. Помимо блокировки колумбайн-сообществ, закон также изменил сроки блокировки сайтов с большинством видов запрещенной информации.

Как ранее блокировались запрещенные сайты

Механизм блокировки интернет-сайтов был введен в России в 2012 г. Тогда же был выработан порядок уведомления владельца сайта, на котором выявлен запрещенный контент, о необходимости его удаления.

Роскомнадзор определял хостинг-провайдера соответствующего сайта и направлял ему уведомление об удалении запрещенного контента. В течение суток хостинг-провайдер обязан уведомить владельца сайта об этом. У владельца сайта были еще сутки на удаление соответствующего контента.

Теперь вместо трех суток на удаление запрещенного контента у сайтов есть лишь одни

Если владелец сайта не реагировал, то хостинг-провайдер должен был в течении суток сам удалить данный контент. В противном случае Роскомнадзор включал сайт в реестр запрещенных ресурсов. Таким образом, владелец сайта и его хостинг-провайдер в совокупности имели сутки на удаление запрещенной информации.

Закон о блокировках колумбайн-сообществ поменял эту схему. Теперь в законе вместо слов «в течение суток» будет написано «незамедлительно». Ранее незамедлительная блокировка осуществлялась только в отношении экстремистских сайтов, борьбу с которыми ведет Генпрокуратура.

Одни сутки на блокировку вместо трех

Роскомнадзор сообщил хостинг-провайдерам, что теперь, получив уведомление от ведомства о необходимости удаления запрещенный провайдерам, они должны незамедлительно сообщить об этом владельцам соответствующих ресурсов. Те же, в свою очередь, должны незамедлительно удалить искомый контент.

Если этого не будет сделано, то хостинг-провайдер в течение суток должен будет сам удалить запрещенный контент, иначе доступ к ресурсу будет заблокирован Роскомнадзором. Таким образом у хостинг-провайдеров и владельцев сайтов все-таки сохраняются одни сутки на удаление запрещенной информации.

Новый порядок блокировки применим к большинству типов информации, распространение которой запрещено в российском интернете: детской порнографии, пропаганде и распространению наркотиков, азартным играм, торговле алкоголем, склонению к суициду, распространению имен несовершеннолетних, ставших жертвами или участниками преступлений.

Новый порядок блокировок применим также к блокировке сайтов во исполнение решений судов либо исполнительных листов, выданных судебными приставами.

Прежний порядок блокировок с тремя сутками на удаление запрещенной информации сохраняется только в отношении пиратских сайтов, сайтов, не локализовавших персональные данные россиян, а также организаторов распространения информации и владельцев VPN-сервисов, не выполняющих требований российского законодательства.

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин отмечает, что новый порядок блокировок приведет к массе конфликтных ситуаций между хостинг-провайдерами и владельцами сайтов из-за ненаправленных вовремя уведомлений или предварительной блокировки со стороны хостинг-провайдеров. В то же время Кулин рад разумным действиям Роскомнадзора: служба представила уведомление о том, что для удаления запрещенной информации остаются только одни сутки, и разослала эту информации хостинг-провайдерам по всем возможным каналам.