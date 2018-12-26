ИТ-систему скоростного погранконтроля в России не могут начать строить шесть лет. Огромные деньги лежат без дела

Автоматизированная система для скоростного погранконтроля, которую в 2013 г. планировалось развернуть уже до конца 2018 г., не только не создана до сих пор, но и не начаты ОКР в ее отношении, и даже пока не запланированы. При том, что Росгранстрою деньги на нее выделены, а новый крайний срок окончания работ — 31 декабря 2020 г.

АИС на границе нет и не предвидится

Как подсчитал CNews, в России уже почти шесть лет не предпринимается никаких действий по созданию масштабной автоматизированной системы, предназначенной для сокращения времени прохождения контроля на границе страны, которая по первоначальным планам государства должна была запуститься к концу 2018 г. Выделенные на нее из бюджета деньги не расходуются, какие-либо работы на 2019 г. также не запланированы.

Это следует из сопоставления различных версий паспортов госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» и выводов Счетной палаты в отношении Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой) — структуры Минтранса, ответственной за создание системы.

Аудиторы проверили использования бюджетных средств, выделенных на развитие системы пунктов пропуска через госграницу в рамках соответствующей подпрограммы вышеупомянутой госпрограммы. Контрольное мероприятие охватило период 2016-2018 гг.

Информсистема для скоростного прохождения погранконтроля шесть лет не строилась, и на год вперед работ не запланировано

«Важным условием повышения эффективности деятельности пунктов пропуска является применение современных информационных технологий, — отмечает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. — Так, одним из ожидаемых результатов подпрограммы является создание автоматизированной системы пересечения границы. Однако она до сих пор не создана. Опытно-конструкторская работа не проводилась и в плане НИОКР на 2019 год не запланирована. Это влечет существенные риски недостижения результата подпрограммы по итогам ее реализации до 2020 года».

При этом анонимный собеседник CNews сообщил, что автоматизированная система для автомобильных пунктов пропуска уже ранее была спроектирована в рамках НИОКР Росграницы в 2014-2016 гг. По его словам, эта система была создана, прошла испытания в Калининградской области, на автомобильном пункте пропуска «Чернышевское», но в феврале 2016 г. Росграницу ликвидировали, все передали в Минтранс «и благополучно похоронили». «Потом внесли изменения в соответствующее постановление Правительства», — добавляет он, не поясняя смысл этой ремарки.

Сроки и деньги

Упоминая 2020 г. выше, аудитор подразумевал срок окончания госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» в ее нынешней редакции. Изначально программа была утверждена распоряжением Правительства России от 18 марта 2013 г. № 378-р. И была рассчитана на срок до конца 2018 г. Создание упомянутой пограничной автоматизированной системы в ней упоминалось уже тогда.

Позже программа несколько раз трансформировалась, сейчас она рассчитана на срок до 31 декабря 2020 г.

Сколько именно денег из бюджета выделяется на создание системы, из паспорта госпрограммы не ясно. Можно лишь отметить, что в целом на подпрограмму «Обеспечение развития системы пунктов пропуска через госграницу РФ для осуществления внешнеэкономической деятельности» в 2018 г. было зарезервировано 3,35 млрд руб. В 2019 г. планируется потратить 3,36 млрд руб., а в 2020 г. — почти 3,4 млрд руб.

Кроме создания системы, подпрограмма предусматривает обеспечение бесперебойного функционирования пунктов пропуска, закрытие неэффективных и открытие новых пунктов, обеспечение безопасности на внешних границах государств-членов ЕАЭС в части противодействия незаконной внешней миграции, незаконному ввозу грузов и т. д.

Что может представлять собой система

С учетом того, что Росгранстрой еще не провел опытно-конструкторские работы в отношении будущей системы и даже не сформировал на них техзадание, говорить о ее будущих параметрах явно преждевременно. По опыту зарубежных стран можно лишь предполагать, что использующиеся в ней информационные базы учета граждан и их автомобилей, а также оборудование быстрого распознавания личности, объектов и документов существенно ускорят прохождение людей пограничного контроля.

Проблемы с системой «Мир» по линии Росгранстроя

«В 2018 году должна быть завершена работа по созданию системы миграционного и регистрационного учета — ГС “МИР”, — также отметил на коллегии Счетной палаты аудитор Валерий Богомолов. — Для этого в 2018 году Росгранстрою были доведены дополнительные бюджетные ассигнования — 736,6 млн руб. Для реализации задачи Росгранстрой разместил извещения о проведении двух электронных аукционов на приобретение оборудования (360,3 млн руб.). Закупка иных услуг планом-графиком закупочной деятельности Росгранстроем на 2018 год не предусмотрена».

Что будет дальше?

В Счетной палате заверяют, что представитель Росгранстроя на коллегии ведомства пообещал, что будет проведена инвентаризация поставленного и недопоставленного на границу оборудования. «Будут сделаны соответствующие выводы, — цитирует надзорный орган слова первого замруководителя Росгранстроя Андрея Тулугоева. — На основе этих мероприятий мы будем определять дальнейшие действия.

Коллегия приняла решение направить представление — Росгранстрою, информационное письмо — Минтрансу, обращение — в Генеральную прокуратуру, а также отчет в палаты Федерального Собрания.