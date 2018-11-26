Минкомсвязи забирает у МВД систему электронных документов и 3,4 миллиарда бюджета

Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства России, в котором прописана передача министерству полномочий МВД, касающихся развития системы паспортно-визовых документов, а также выделенного на это многомиллиардного бюджета.

От МВД — к Минкомсвязи

МВД может лишиться статуса головного заказчика работ, касающихся ведомственного сегмента министерства в части элементов госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения, входящего в состав ведомственного сегмента МВД системы «Мир».

Это следует из текста подготовленного Минкомсвязи проекта постановления Правительства России, который предусматривает закрепление полномочий госзаказчика описанных работ именно за Минкомсвязи. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Из паспорта проекта постановления следует, что 26 ноября 2018 г. в отношении него запущена независимая антикоррупционная экспертиза, которая продлится до 2 декабря 2018 г.

В пояснительной записке к рассматриваемому документу говорится, что он был подготовлен «в целях повышения уровня межведомственной координации, оптимизации затрат на работы по эксплуатации и развитию системы “Мир”, реализации единой технической политики системы “Мир”».

В Минкомсвязи считают, что централизованный мониторинг процессов информационного взаимодействия участников системы «Мир» и обеспечения дистанционной диагностики, обновления и управления аппаратными и программными средствами ее ведомственных сегментов «позволит повысить скорость оказания услуг, а также позволит масштабировать список предоставляемых услуг без увеличения финансирования».

Минкомсвязи забирает у МВД систему электронных паспортно-визовых документов

На момент публикации материала пресс-службы Минкомсвязи и МВД не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, обсуждались ли между министерствами предлагаемые законодательные изменения и встретили ли они в МВД понимание.

Напомним, госсистема миграционного и регистрационного учета «Мир», создание которой было утверждена постановлением Правительства от 6 августа 2015 г., объединяет госсистему паспортно-визовых документов и ГИС миграционного учета. Она функционирует на основе уже действующих ИТ-ресурсов множества заинтересованных ведомств, включая МВД и Минкомсвязи. Сейчас на базе «Мира» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ.

Перераспределение финансирования

Авторы проекта постановления указывают, что перераспределение полномочий между Минкомсвязи и МВД также потребует и изменения порядка финансирования данного проекта. Предполагается, что выделенные на него из бюджета деньги должны быть изъяты из курируемой МВД госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и перенаправлены в курируемую Минкомсвязи госпрограмму «Информационное общество (2011-2020 годы)».

«Необходимо перераспределить бюджетные ассигнования федерального бюджета от МВД Минкомсвязи в 2019 году — 600 млн руб., в 2020 — 1401,9 млн руб. и в 2021 — 1401,9 млн руб.», — говорится в пояснительной записке. Таким образом общая сумма перераспределения за ближайшие три года составит порядка 3,4 млрд руб.

Несколько фактов о ГИС «Мир»

На данный момент взаимодействие и деятельность федеральных госорганов и организаций в рамках системы «Мир» координирует МВД. Минкомсвязи при этом обеспечивает реализацию единой технической политики, ИКТ-взаимодействие на базе единой информационно-технологической инфраструктуры, а также формирует правила и процессы, обеспечивающие межведомственное взаимодействие.

В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минобороны, МИДа, ФСБ, Минтранса и Росморречфлота.

Напомним, что ГИС «Мир» известна проектом по переводу ее ведомственного сегмента Минкомсвязи с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус» и на открытое ПО. В частности, «Мир» использует PostgreSQL, Apache ActiveMQ, Redis и другие свободные программные решения.