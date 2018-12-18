Процессорная архитектура MIPS впервые за 37 лет станет открытой

Владельцы прав на процессорную архитектуру MIPS, история которой началась в 1981 г., сделают ее полностью открытой уже через несколько недель. Инициатива направлена на привлечение к MIPS внимания разработчиков центральных процессоров.

MIPS уходит в open source

Компания Wave Computing с 2017 г. владеющая патентами и лицензиями компании MIPS Technologies, сообщила о новой инициативе MIPS Open. В рамках этой инициативы Wave Computing сделает открытой архитектуру процессоров MIPS (MIPS Instruction Set Architecture, ISA). В открытом доступе ISA и одновременно новейшее ядро MIPS R6 окажутся уже в первом квартале 2019 г., сообщает портал EE Times.

Эту важную новость сообщил президент Wave Computing по вопросам лицензирования Арт Свифт (Art Swift) со ссылкой на исполнительного директора Дерека Мейера (Derek Meyer). По его словам, Мейер давно планировал сделать архитектуру открытой, буквально с момента получения прав на патенты и лицензии MIPS Technologies.

MIPS как замена ARM

Разработка MIPS стартовала в 1981 г., а уже к 1985 был готов первый коммерческий процессор на ее основе – R2000. Спустя еще три года на свет появилась его значительно усовершенствованная версия R3000, а 1991 г. стал годом рождения R4000, первого в мире процессора с 64-битной архитектурой.

архитектура современного 64-битного процессора MIPS P6600

R1000 выпустила основанная в 1984 г. компания MIPS Computer Systems, сейчас известная под названием MIPS Technologies. Ее история как самостоятельной организации завершилась в ноябре 2012 г. после приобретения компанией Imagination Technologies. Последняя возлагала большие надежды на MIPS и стремилась создать собственную аппаратную платформу на базе ядер MIPS и интегрированной видеоподсистемы с ядрами PowerVR. Планировалось, что ее решение сможет заменить ARM-процессоры, широко используемые в мобильных устройствах. За шесть лет эти планы так и не были претворены в жизнь.

В 2017 г. Imagination Technologies была продана инвестиционному фонду Canyon Bridge с китайским капиталом. Новым владельцем MIPS и связанных с ней лицензий и патентов стал американский фонд Tallwood VC, который и основал компанию Wave Computing.

MIPS Open – новое будущее архитектуры

Инициатива MIPS Open, считают в Wave Computing, обеспечит максимально широкое распространение архитектуры и привлечет внимание разработчиков чипов, в том числе и не способных платить за использование патентов и лицензий. Они получат полный и, главное, бесплатный доступ как к 32-, так и к 64-битным инструкциям, включая самые современные, в том числе и R6. По подсчетам представителей стартапа, с 2000 г. было выпушено порядка 8,5 млрд MIPS-чипов, и после открытия архитектуры это впечатляющее количество будет увеличиваться намного более быстрыми темпами. Первое ядро на базе архитектуры R6 будет выпущено практически сразу же после ее открытия, в первом квартале 2019 г.

Но, отправившись в свободное плавание, MIPS не будет брошена на произвол судьбы. Стартап Wave Computing встанет у руля инициативы MIPS Open, и помощь ему окажет специальный Консультативный совет. В состав этой организации войдут как разработчики и производители чипов, так и различные ученые и университеты. Организация определит перечень сертифицированных партнеров, и вместе с ними будет отслеживать разработки и заниматься решением проблем совместимости.

Важно отметить, что сам стартап Wave Computing тоже продолжит разрабатывать собственные процессорные MIPS-ядра. Вот только на них инициатива MIPS Open не распространяется – свои разработки Wave Computing будет предлагать исключительно на платной основе.

MIPS в России

Среди 8,5 млрд процессоров на базе архитектуры MIPS есть и российские чипы, например, «Байкал-Т1».

Процессор «Байкал-Т1» был анонсирован в 2014 г. и вышел в 2016 г. Однако по своим возможностям он уступает всем процессорам для настольных систем, выпущенных в тот же период времени. В его производстве используется 28-нанометровый техпроцесс (Intel к тому моменту перешла на 14 нм), а его частота достигает 1,2 ГГц на двух вычислительных ядрах.

Отечественный MIPS-процессор Байкал-Т1

В том же 2016 г. был представлен и первый компьютер на основе «Байкал-Т1» – настольный моноблок «Таволга Терминал» с Full HD-экраном на 21,5 дюйма по диагонали. Спустя еще два года процессоры «Байкал-Т1» появились в розничной продаже.

Но «Байкал-Т1» далеко не единственный в своем роде: в ноябре 2017 г. стартовало серийное производство ELISE (Elvees Image Semantic Engine) – еще одного российского 28-нанометрового чипа. ELISE разработан компаниями «ЭЛВИС-неотек» и НПЦ «ЭЛВИС», и этот процессор при цене от $40 до $70 включает в себя два ядра на частоте 1,2 ГГц и интегрированную графику PowerVR Series6 GX6250 с частотой 600 МГц.