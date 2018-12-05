«Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей

«Норникель» провел модернизацию инженерной инфраструктуры дата-центров в Заполярном филиале и Кольской ГМК с помощью специалистов системного интегратора «Инфосистемы джет».

«Норникель» модернизирует ЦОДы

«Норникель», российская горно-металлургическая компания, объявила о завершении модернизации инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на двух ключевых производственных площадках – в Заполярном филиале и Кольской горно-металлургической компании (ГМК).

Проект реализован силами команды «Норникель – ОЦО» и генерального подрядчика – «Инфосистемы джет», одного из крупнейших российских системных интеграторов. Основные инженерные системы жизнеобеспечения выполнены на оборудовании тайваньской компании Delta Electronics.

Модернизация двух входящих в норильский кластер ЦОДов в Заполярном филиале компании позволила вдвое увеличить их полезную емкость. Суммарно ЦОДы готовы принять ИТ-оборудование мощностью до 275 кВт. Помимо систем жизнеобеспечения ИТ-инфраструктуры, обязательных для современных дата-центров, внедрена и промышленная система диспетчеризации и управления, которая объединила весь инженерный комплекс. В организации считают, что усовершенствование дата-центров позволило повысить их отказоустойчивость, увеличить емкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных.

«Норникель» модернизировал свои ключевые ЦОДы в Заполярном филиале и Кольской ГМК

Модернизация центров обработки данных в «Норникеле» проводится с 2015 г. Целевая архитектура охватывает шесть ЦОДов, включая будущий кластер в Москве. Дата-центры компании обеспечивают функционирование всех систем корпоративного и производственного уровня (исполнительная система производства, баланс металлов, геология и моделирование и т.п.).

Общая стоимость мероприятий по обновлению инженерной инфраструктуры ЦОДов «Норникеля» превышает 450 млн руб.



Два новых дата-центра на Кольской ГМК

Осенью 2018 г. «Норникель» завершил строительство двух новых дата-центров на Кольской ГМК – в городах Мончегорск и Заполярный.

Дата-центр в Мончегорске оснащен 12 телекоммуникационными и серверными шкафами, расположенный в Заполярном – шестью. Обеспечена возможность установки дополнительных стоек в случае необходимости.

Все элементы ЦОДов обладают возможностью дистанционного мониторинга. Автоматизированная система диспетчеризации и управления способна обеспечивать получение оперативной информации о состоянии и параметрах работы инженерных систем и отображать сведения о реальном состоянии устройств, механизмов и технологических процессов. Общее количество размещенного оборудования в ЦОД составляет более 130 единиц в Мончегорске и свыше 60 единиц в Заполярном, а его совокупная мощность – 60 и 30 кВт соответственно.

Особое внимание при развертывании инфраструктуры дата-центров уделили вопросам безопасности – как информационной, так и физической: она подключена к системам гарантированного и резервного электроснабжения; установлены системы пожаротушения и кондиционирования воздуха. Работает система контроля доступа. Общая сумма инвестиций в создание ЦОД Кольской ГМК превысила 90 млн руб.

Московский кластер

В течение ближайших двух лет в собственном помещении головного офиса «Норникеля» планируется построить ЦОД, который станет ключевым звеном отказоустойчивого столичного кластера металлургической компании. В нем разместятся наиболее критичные для нее корпоративные системы.

«Московский кластер прежде всего должен обеспечить высокий уровень производительности и доступности таких систем, как SAP ERP, а также служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании, – сказал ИТ-директор «Норникеля» Юрий Шеховцов. – Это обеспечит необходимый уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры компании, а также инфраструктуру для оперативного восстановления в случае сбоев».