Рынок периферийных вычислений за 5 лет вырастет в 5 раз

Мировой рынок периферийных вычислений вырастет к 2023 г. до $4,6 млрд. Рост обеспечит широкое внедрение в повседневную жизнь интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности, а также переход на новый стандарт связи 5G. Об этом говорят данные исследования «Мировой рынок граничных вычислений – прогнозы на 2018-2023 гг.», опубликованного на Researchandmarkets.com.

В дополнение к облаку

По данным аналитиков рынок периферийных вычислений растет в среднем на 29,7% в год. Еще год назад он оценивался в $976 млн, а к 2023 г. вырастет почти в пять раз.

Аналитическая компания Gartner считает периферийные вычисления одним из 10 главных технологических трендов 2019 г. По прогнозам экспертов, к 2020 г. в мире появится более 5 млн умных устройств, подключенных к интернету вещей. Это приведет к еще большему росту объема передаваемых данных. Несмотря на то, что скорость передачи данных также растет, некоторые показатели, такие как время задержки в канале, ограничены законами физики. Для примера можно привести тот факт, что за то время, которое потребуется свету, чтобы пройти путь от Москвы до Владивостока и вернуться обратно, можно успеть совершить более 10 тыс. операций ввода-вывода при использовании всего одного SSD-накопителя, установленного в обычный офисный ноутбук.

Для систем, работающих в режиме реального времени, такие задержки могут быть неприемлемы, т.к. опоздавший ответ может быть либо бесполезным для нового состояния системы, либо привести к ее некорректной работе или выходу из строя. Чтобы решить эту проблему, снизить время отклика, нагрузку на каналы передачи данных и, при этом, повысить надежность работы систем, была предложена концепция периферийных вычислений.

Периферийные вычисления – это принцип построения иерархической ИТ-инфраструктуры, при котором вычислительные ресурсы частично перемещаются из ядра – центрального дата-центра на периферию и располагаются в непосредственной близости от места создания первичных «сырых» данных для их первичной обработки перед передачей вышестоящему вычислительному узлу.

Обеспечение надежности

Несмотря на то, что общая надежность распределенной вычислительной системы может быть существенно выше централизованной, важность обеспечения бесперебойной работы каждого отдельного узла также растет многократно. Это связано с тем, что если раньше все важные для бизнеса были сосредоточены в центральном ЦОД, где, при правильном проектировании и построении, учитывались все лучшие практики, то теперь критичные для работы предприятия вычисления оказывается на небольших вычислительных узлах, которым до сегодняшнего дня не уделялось большого внимания.

Фото: ru.depositphotos.com Концепция периферийных вычислений снижает время отклика и нагрузку на каналы передачи данных, а также повышает надежность работы систем, была предложена

«При внедрении периферийных вычислений необходимо переосмыслить требования к инфраструктуре локальных вычислительных узлов, – комментирует Владимир Гречушкин, руководитель направления по работе со стратегическими заказчиками энергетического сектора и атомной отрасли подразделения IT Division компании Schneider Electric. – Это могут быть как небольшие серверные помещения, так и отдельные стойки. Заказчикам необходимы решения, которые позволят построить единую распределенную инфраструктуру начиная от центрального ЦОД с десятками и сотнями серверных стоек, небольших серверных, которые могут быть развернуты на территории предприятия в виде быстровозводимой модульной конструкции, до одиночных стоек с защитой от неавторизованного доступа и неблагоприятного воздействия внешней среды. А чтобы иметь возможность управлять всеми вычислительными узлами как единым целым, необходимо объединить все инженерные системы единой системой мониторинга ключевых параметров как самих систем, так и внешней среды».

В чем сила периферийных вычислений

Благодаря тому, что данные проходят первичную обработку непосредственно там, где они создаются, то часть управленческих решений, например – относительно корректировки режима работы промышленного оборудования – могут приниматься локально, с минимальной задержкой.

Также, благодаря локальной агрегации, сокращается объем данных, передаваемых в центральный ЦОД. Несмотря на то, что существующие каналы могут справляться с задачей, при разворачивании промышленного интернета вещей, объем первичных данных может стать настолько большим, что потребуется расширение их пропускной способности, что не всегда технически возможно для удаленных объектов. Периферийные вычисления позволяют снизить объем передаваемых данных и справиться с их лавинообразным ростом.