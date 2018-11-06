Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны

Минкомсвязи предлагает разрешить ввозить в Россию мобильные терминалы спутниковой связи только операторам связи. Участники рынка полагают, что таким образом глобальные спутниковые операторы хотят выполнить планы по продажам своего оборудования.

Минкомсвязи хочет ограничить ввоз в Россию мобильных спутниковых терминалов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало на портале regulation.gov.ru проект поправок в Закон «О связи», касающихся мобильных терминалов спутниковой связи. Документ предлагает разрешить ввоз в Россию такого рода терминалов только российским операторам связи, имеющим соответствующие лицензии.

Аналогичное требование предлагается ввести и относительно абонентских земных станций, находящихся в движении и работающих в рамках фиксированной спутниковой службы. Одновременно Минкомсвязи подготовило проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, вводящий схожее ограничение на ввоз мобильных терминалов спутниковой связи в страны ЕАЭС.

Как сейчас ввозятся в Россию мобильные спутниковые терминалы

Сейчас над территорией России работают четыре международных сети мобильной спутниковой связи, обеспечивающих передачу голоса и данных на низких скоростях (от нескольких килобит в секунду до нескольких сотен килобит в секунду): Iridium, Inmarsat, Globalstar и Thuraya. Услуги на территории России они оказывают через своих партнеров, имеющих лицензии российских операторов связи.

Минкомсвязи подготовило законопроект, по которому

ввозить в Россию мобильные терминалы спутниковой связи разрешат только операторам связи

По просьбе CNews гендиректор дилера оборудования мобильной спутниковой связи «Альфа-телеком» Вячеслав Матаев пояснил существующий порядок ввоза и продажа оборудования данными сетями.

Российский партнер Inmarsat компания «Морсвязьспутник» самостоятельно ввозит в Россию оборудование, а продажу осуществляет самостоятельно и через дилеров. Аналогичным образом GTNT, российский партнер Thuraya, самостоятельно ввозит оборудование, а продает его как самостоятельно, так и через дилеров.

Iridium не занимается ни ввозом, ни продажей оборудования - эти функции полностью отданы дилерам системы.

Ситуация с Globalstar осложняется тем, что российские базовые станции системы не прошли модернизацию, в связи с чем новейшие терминалы Globalstar не могут работать в России. Старые же терминалы Globalstar ввозятся в Россию и продаются «всеми желающими».

Выполнить план по продажам международных спутниковых операторов

«В отличие от сотовой связи, на нашем рынке нет подделок под известные бренды, и невозможно подключить к сети оборудование, сделанное «в подвале»,», - констатирует Вячеслав Матаев.

По мнению гендиректора «Альфа-телеком», смысл предлагаемых Минкомсвязи ограничений состоит в том, чтобы монополизировать рынок ввоза мобильного спутникового оборудования операторами связи и позволить им выполнять планы по продажам. Сами планы ставят международные спутниковые операторы, которые являются одновременно и производителями оборудования.