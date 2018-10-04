В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания

Госкомиссия по радиочастотам выделила полосы для запуска сетей цифрового радиовещания стандарта DRM+. Ранее комиссия уже выделяла частоты для другого стандарта цифрового радио — DAB+.

Частоты для стандарта DRM+

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот в диапазонах 65,9—74 МГц и 87,5—108 МГц для целей цифрового радиовещания в стандарте DRM+. Это следует из протокола заседания комиссии от 11 сентября 2018 г., опубликованного Минкомсвязи.

Инициатором выделения частот стало госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). В решение комиссии отмечается, что «интеграция России в мировое информационное пространство невозможно без применения цифровых технологий, рекомендованных Международным союзом электросвязи (МСЭ)».

МСЭ, со своей стороны, рекомендовал использовать полосы очень высоких частот (ОВЧ) для ряда технологий цифрового радиовещания, включая DRM+. Другое название ОВЧ — ультракороткие волны (УКВ, от 30 до 300 МГц).

В России параллельно будут уживаться две технологии цифрового радиовещания

Кроме того, еще в 2010 г. Правительство выбрало стандарт DRM в качестве первого шага для запуска цифрового радиовещания, говорится в решение ГКРЧ. Частоты в указанных диапазонах выделены решением ГКРЧ для запуска сетей DRM+ неопределенному кругу лиц.

Как в России пытались начать цифровизацию радиовещания

История попыток запустить в России цифровое радиовещание весьма противоречива. О цифровизации радиовещания заговорили тогда же, когда и о цифровизации телевещания — в конце 1990-х годов. Изначально предполагалось использовать для этих целей стандарт DAB, ориентированный на УКВ-диапазон. Но реальных работ осуществлено не было.

В конце 2000-х было решено использовать иной стандарт — DRM. Он изначально был ориентирован на диапазоны длинных, коротких и средних волн, то есть до 30 МГц. Но и в этом стандарте работы не проводились.

В 2015 г. РТРС вернулось к идее запуска сетей стандарта DAB и стало вести испытания его модифицированной версии — DAB+ (отличается использованием более современной технологии аудиокомпрессии — MPEG-4 He-AAC v.2). Летом 2018 г. ГКРЧ выделила неопределенному кругу лиц частоты в диапазоне 174—230 МГц для запуска сетей DAB+.

В чем разница между DRM и DRM+

Теперь частоты выданы и для DRM+. Данная технология — разновидность стандарта DRM, обеспечивающая вещание на частотах от 30 до 174 МГц (то есть в УКВ-диапазоне). «Оригинальный» же стандарт DRM получил название DRM30.

Технология DRM+ позволяет передать на одной частоте до трех звуковых программ и обеспечить отдельный канал для низкоскоростной передачи данных. Также поддерживается возможность передачи звуковых программ в многоканальном формате MPEG Surround 5.1, получение связанной с конкретной звуковой программой дополнительной информацией (Program Associated Data, PAD) и получение мультимедиа информации.

Это позволяет владельцам приемников DAB+ видеть название программ, радиостанций, стран, текущее время и дату, электронную программу передач, текстовые сообщения на различных языках, дорожные сообщения, информацию для путешественников, неподвижные изображения (фотографии, слайды) и т. д.

Как уживутся две технологии радиовещания

После нынешнего решения ГКРЧ получается, что диапазоны УКВ I и II в России выделены для DRM+, диапазон УКВ III — для DAB+.

В пресс-службе РТРС сообщили CNews, что оба решения ГКРЧ — относительно DAB+ и относительно DRM+ — являются действующими и, согласно мировой практике, смогут использоваться для различных технологий по распространению радиовещания. «Какой стандарт выбрать, будут решать сами вещатели в зависимости от возможности использования в конкретном регионе», — заявили в пресс-службе организации.

Между тем, в России существует собственный стандарт цифрового радио — РАВИС, созданный компанией «Сад-ком». Как и DRM+, он ориентирован на диапазон УКВ I, но также обеспечивает передачу видео. Сейчас идет тестовое вещание в формате РАВИС в Татарстане и Удмуртии.

Гендиректор «Сад-ком» Александр Дворкович отмечает, что в части стандартов DAB+ и DRM+ есть только решения ГКРЧ о выделении частот неопределенному кругу лиц, а этого недостаточно для запуска вещания. Нормативно-правовая база, необходимая для запуска вещания, подготовлена только в части стандарта DRM30.