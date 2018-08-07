Microsoft передумала хоронить старый Skype, потому что новый «отвратителен»

Компания Microsoft продолжит поддержку Skype 7.0, которую собиралась прекратить в сентябре. Причиной стала «повсеместная неприязнь» и «общее отвращение» пользователей к Skype 8.0. Компания обещает добавить в новую версию функции, которых не хватает поклонникам Skype 7.0.

Решение Microsoft

Microsoft сообщила, что на «некоторое время» продлит поддержку прежней версии Skype, известной как Skype 7.0 или Skype Classic. Согласно изначальному плану компании, поддержка этой версии должна была прекратиться в сентябре 2018 г. в связи с распространением нового Skype 8.0, который вызвал «повсеместную неприязнь», как пишет ресурс The Verge.

Свое решение продлить жизнь старому Skype компания объясняет «отзывами пользователей». Сообщение об этом было размещено на форуме Microsoft, где она изначально заявила о прекращении поддержки предыдущей версии, после чего пользователи оставили на форуме множество негативных комментариев. В итоге компания согласилась продолжить поддержку Skype 7.0 и сообщила, что работает над добавлением в Skype 8.0 функций, о которых просят пользователи.

Реакция на Skype 8.0

Skype 8.0 значительно отличается от Skype 7.0 — он был переработан в соответствии с современными трендами мобильного дизайна. Профильные СМИ неоднократно писали, что приложение напоминает мессенджер Snapchat, отмечалось также схожесть с Facebook и Instagram. При этом из него исчезли некоторые функции, которые пользователи находят удобными. В комментариях на форуме Microsoft они писали, что в Skype 8.0 не хватает поддержки нескольких чат-окон одновременно.

Что касается нового интерфейса, то он вызвал «общее отвращение», отмечает The Verge. Ресурс Engaged также упоминает многочисленные жалобы, в которых пользователи писали, что «ненавидят» новый Skype и называли его «ужасающим».

Чем примечателен Skype 8.0

В интерфейсе Skype 8.0, представленного в июне 2017 г., акцент сделан на обмене сообщениями различного типа. В чат был добавлен легкий доступ к эмодзи, что позволяет отослать их собеседнику прямо во время общения по видеосвязи. Также в окно беседы можно перетащить данные из дополнений Stubhub и Expedia, если пользователь хочет быстро поделиться расценками авиалиний или вместе с собеседником купить билет на какое-либо мероприятие. Помимо этого доступен еще целый ряд дополнений, включая Giphy, BigOven, Upworthy и YouTube — их можно использовать для быстрого поиска подходящего видео или гиф-изображения.

Пользователи считают Skype 8.0 «ужасающим»

Окно мессенджера было разделено на три секции: поиск, чат и поле моментального снимка. Таким образом, поиск в интернете можно осуществлять прямо во время беседы, в том числе видео-звонка. Поисковой системой по умолчанию является Bing. В новый Skype пользователь также может выбирать цвета сообщений и разнын иконки.

Сходство со Snapchat

Самым большим новшеством нового Skype стало поле моментального снимка. С его помощью можно активировать камеру смартфона и сделать фото или видео, не прерывая общения, чтобы потом отослать его собеседнику. Процесс съемки, а также возможность добавить прямо на фото или видео стикер, текст или пометку очень напоминает Snapchat.

Кроме того, в новом Skype появилась функция Highlights, которая похожа на «Истории» Snapchat. Функция позволяет выложить несколько фото или видео, которые смогут просмотреть друзья пользователя. После этого они могут отреагировать на публикацию с помощью эмодзи.

В свете отмеченного сходства нового Skype со Snapchat, примечательно, что в 2014 г. Microsoft запустила собственный мессенджер Skype Qik, предназначенный для отправки коротких видеороликов (длительностью не более 42 секунд) и объединяющий в себе черты Skype, Coub и Snapchat.