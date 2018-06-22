Автор легендарного Punto Switcher выпустил самообучающийся минималистичный переключатель раскладки

Сергей Москалев, разработчик популярной в прошлом утилиты Punto Switcher, выпустил аналогичную программу для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Новинка обладает минималистичным интерфейсом и практически полностью лишена настроек, что компенсируется наличием алгоритмов самообучения. В настоящее время программа работает только под Windows, но автор пообещал выпустить версию для macOS в ближайшее время.

Новая программа для автоматического переключения языка

Сергей Москалев, автор популярной в прошлом утилиты Punto Switcher, выпустил новое бесплатное приложение для автоматического переключения раскладки клавиатуры Caramba Switcher.

Программа отличается минималистичным интерфейсом и содержит всего одну изменяемую настройку – возможность отключить автопереключение языков.

«Дорогие друзья! Вы знаете, что более 15 лет я разрабатывал программу автоматического переключения раскладки – Punto Switcher, – написал разработчик приложения на своей личной странице в социальной сети Facebook. – Последние 9 месяцев я с командой друзей делал принципиально новый переключатель раскладки Caramba Switcher. Люди давно просили меня сделать переключение для пары языков немецкий-русский, и вот теперь программа работает с английским, немецким и русским языками. Всю сложность мы спрятали под капот, в программе осталась только одна настройка вместо 96 настроек Punto».

На официальном сайте проекта говорится, что Caramba Switcher в отличие от Punto Switcher и других переключателей раскладки, понимает язык редактируемого текста и гарантирует минимальное количество ошибочных автопереключений раскладки клавиатуры. Кроме того, программа способна самостоятельно отключаться, когда на компьютере запущена игра, чтобы не мешать игровому процессу.

По утверждению разработчика, автоматическая корректировка текста осуществляется моментально.

«На одно ручное переключение раскладки уходит около секунды, а на исправление неправильно набранного – несколько секунд. Caramba Switcher исправляет текст моментально. По нашим подсчетам, это экономит пользователям в среднем около пяти минут в день», – сказано в разделе «О программе» на официальном сайте проекта.

Главное окно приложения Caramba Switcher для Windows

Стоит также отметить наличие у нового приложения механизмов самообучения, благодаря чему пользователю нет необходимости создавать какие-либо правила или задавать исключения. Чем больше пользователь работает с программой, тем меньше ошибок она совершает.

В настоящее время программа поддерживает русский, английский, немецкий языки и работает под управлением ОС Windows. Сергей Москалев в комментариях своему посту в Facebook подтвердил, что также планируется выпуск версии для macOS.

Разработка находится на стадии открытого бета-тестирования.

История Punto Switcher

Первая версия Punto Switcher увидела свет 14 сентября 2001 г.

Утилита позволяла повысить уровень продуктивности и комфорта пользователя при работе с компьютером. В фоновом режиме Punto Switcher вел статистический анализ вводимых символов. В случае, если сочетание символов оказывалось нехарактерным для языка, на котором производился ввод, программа переключала язык, стирала написанное и, эмулируя нажатие клавиш, заново вводила текст с использованием правильной раскладки клавиатуры.

Оригинальным автором Punto Switcher является филолог Сергей Москалев, на момент выхода программы известный как разработчик программы AfterScan, позволяющей корректировать отсканированные тексты. При создании данной программы и был разработан алгоритм определения невозможных в русском языке сочетаний, позднее примененный в поисковой системе Punto.ru, которая могла автоматически корректировать введенные пользователем поисковые запросы.

Позднее, с целью продвижения поисковой системы, было выпущено приложение Punto Switcher.

В I квартале 2008 г. популярную программу приобрел «Яндекс», но признал данный факт лишь спустя полгода. Сергей Москалев продолжил работать над проектом, а его поисковая машина Punto.ru была закрыта. Аналитик «Финама» Леонид Делицин тогда оценил сумму сделки в не более чем несколько сотен тысяч долларов. По информации, опубликованной на станице Москалева в социальной сети «Вконтакте», Сергей работал в «Яндексе» с 2007 по 2017 гг. в должности руководителя продукта Punto Switcher.

Версия Punto Switcher 3.0, выпущенная «Яндексом» в сентябре 2008 г., могла похвастаться новым интерфейсом, возможностью переопределения «горячих» клавиш, а также интеграцией с сервисами «Яндекса».

На момент выхода публикации разработчик не ответил на вопросы редакции CNews о проекте.