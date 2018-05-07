Стая дронов напала на агентов ФБР, освобождающих заложников

Правоохранительные органы в США и других странах все чаще сталкиваются с тем, что преступники используют дешевые дроны для противодействия полицейским операциям.

Стая дронов против ФБР

Преступники с нарастающей частотой и эффективностью используют дешевые беспилотники для противодействия правоохранительным органам по всему миру.

Выступая на конференции AUVSI Xponential в Денвере, глава подразделения ФБР по операционным технологиям Джо Мэйзл (Joe Mazel) рассказал, что в при операции в одном из городов США агентам ФБР пришлось столкнуться с целой стаей (swarm) дронов, которые всячески препятствовали операции по освобождению заложников. Беспилотники носились над агентами «на бреющем полете», блокируя все их усилия.

Подробностей об исходе операции Мэйзл рассказывать не стал, ссылаясь на продолжающееся расследование. По его словам, преступники принесли дроны с собой в рюкзаках и использовали их для слежки и активного противодействия.

«У них были люди, которые запускали дронов и транслировали видео с них на YouTube, так что члены банды с помощью сотовой связи могли смотреть, что происходит, на Youtube», - заявил Мэйзл, добавив, что подобное происходит все чаще. Преступники в последнее время стали регулярно использовать дроны для контрразведки.

Дроны мешали агентам ФБР освобождать заложников и транслировали видео об этом на YouTube

Мало того, криминальные элементы довольно часто следят с помощью дронов за полицейскими участками и людьми, которые их посещают с целью выявлять потенциальных свидетелей совершенных преступлений, чтобы потом на них можно было оказывать давление.

Правила игры меняются

Кроме того, в США беспилотники применялись преступниками, способствующими нелегальной иммиграции для слежки за пограничными патрулями. В США и Великобритании отмечена масса случаев, когда дроны использовались для разведки перед ограблениями. В Австралии с помощью беспилотников осуществлялись операции по контрабанде тех или иных предметов в пенитенциарные учреждения.

Сейчас в США готовится законопроект, который обязывает операторов беспилотных аппаратов, использующих их вне своей прямой видимости, уведомлять об этом правоохранительные органы.

«Было бы наивно ожидать, что высокие технологии, используемые правоохранительными органами, не будут использованы против них же, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Дешевые и общедоступные беспилотники поменяли правила игры для всех. Теперь правоохранительным органам придется корректировать привычные методы работы и пытаться продвигать законодательные меры, чтобы ограничить применение беспилотников гражданскими лицами».