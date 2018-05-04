Сисадмина арестовали за кражу 50 школьных ноутбуков

Школьный сисадмин из Тюмени украл из разных классов своей школы 50 ноутбуков, продав каждый в комиссионный магазин за 8 тыс. руб. Ноутбуки он выносил постепенно, в течение нескольких месяцев. Преступление считается кражей в особо крупном размере, за него сисадмину грозит до 10 лет тюрьмы.

Кража ноутбуков из школы

В Тюмени был задержан системный администратор, который систематически воровал ноутбуки из школы, в которой работал, с последующей их перепродажей. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области на своем сайте. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД и уже признал свою вину.

Задержанному 24 года, он проживает в Тюмени. Занимая в одном из образовательных заведений города должность системного администратора, подозреваемый имел доступ к технике, принадлежащей школе. В общей сложности злоумышленник похитил из различных кабинетов школы 50 ноутбуков. Кражи происходили систематически в течение нескольких месяцев.

Украденные ноутбуки системный администратор сдавал в комиссионный магазин, получая за каждый 8 тыс. руб. Следствие намерено проверить работу магазина, принявшего технику без сопутствующей документации.

Возможное наказание

По факту правонарушения следователями отдела полиции №6 УМВД России возбуждено уголовное дело. Следствие классифицирует действия злоумышленника как кражу, совершенную в особо крупном размере.

За кражу ноутбуков из школы сисадмину грозит до 10 лет тюрьмы

Согласно части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России кража в особо крупном размере может повлечь за собой лишение свободы на срок до 10 лет. Этому может сопутствовать уплата штрафа в размере до 1 млн руб. или дохода осужденного за период до 5 лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Похожие правонарушения

Действие тюменского сисадмина — не единственный за последнее время случай, когда злоумышленники крадут компьютерную технику, к которой имеют доступ по работе. Например, в феврале 2018 г. правоохранительные органы задержали шестерых работников Казанского логистического почтового центра «Татарстан почтасы», который является филиалом госкомпании «Почта России», по подозрению в краже смартфонов, планшетов и компьютерных комплектующих из посылок. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В состав преступной группировки входили сортировщики и водители почтового центра, а также начальник одной из смен. По данным полиции, подозреваемые вскрывали почтовые отправления до того, как они должны были пройти регистрацию. Из содержимого посылок они изымали дорогостоящую технику, которую впоследствии можно было бы перепродать. В список наименований вошли смартфоны, планшеты, компьютерные комплектующие и другая востребованная электроника.

В почтовом центре у подозреваемых имелся скрытый от посторонних глаз склад, где они хранили похищенную из посылок аппаратуру. Еженедельно злоумышленники вывозили украденные товары за пределы почты на почтовой машине вместе с другими посылками, которые отправлялись адресатам. Затем вывезенная таким образом техника продавалась в интернете.