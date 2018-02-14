Сотрудники «Почты России» арестованы за кражу смартфонов из посылок

Шесть сотрудников почты задержаны в Казани за кражу планшетов, смартфонов и другой аппаратуры из почтовых отправлений. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержание почтовых работников

Правоохранительные органы задержали шестерых работников Казанского логистического почтового центра «Татарстан Почтасы», который является филиалом «Почты России», по подозрению в краже смартфонов, планшетов и компьютерных комплектующих из посылок. Точный размер ущерба неизвестен, однако предварительно он оценивается в несколько миллионов рублей.

Задержание проводилось совместно с службой безопасности УФПС «Татарстан Почтасы». Подозреваемые будут уволены со своих рабочих мест, а к их руководителям будут применены строгие дисциплинарные меры, передало информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

По факту краж уже возбуждено уголовное дело, основанием для которого является часть 4 статьи 158 Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за кражу, совершенную организованной группой или в особо крупном размере. Статья предлагает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Дополнительно может быть назначен штраф в размере до 1 млн. руб. или в размере дохода осужденного за период до пяти лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Схема кражи и сбыта

В состав преступной группировки входили сортировщики и водители почтового центра, а также начальник одной из смен. По данным полиции, подозреваемые вскрывали почтовые отправления до того, как они должны были пройти регистрацию. Из содержимого посылок они изымали дорогостоящую технику, которую впоследствии можно было бы перепродать. В список наименований вошли смартфоны, планшеты, компьютерные комплектующие и другая востребованная электроника.

Шесть сотрудников «Почты России» задержаны за кражу смартфонов и планшетов из посылок

В почтовом центре у подозреваемых имелся скрытый от посторонних глаз склад, где они хранили похищенную из посылок аппаратуру. Еженедельно злоумышленники вывозили украденные товары за пределы почты на почтовой машине, вместе с другими посылками, которые отправлялись адресатам. Затем вывезенная таким образом техника продавалась в интернете.

Другие сотрудники почтового центра не догадывались об исчезновении аппаратуры, расследование дела было начато уже непосредственно полицией. Часть подозреваемых была взята под стражу во время транспортировки похищенной техники к месту выгрузки, по пути из аэропорта в Казань. Остальные были задержаны на рабочих местах.

Другие случаи

Происшествия в Казани — не единственный случай кражи дорогостоящей техники на крупную сумму за последнее время. В частности, несколько дней назад в Забайкалье были задержаны двое злоумышленников, которых местные правоохранительные органы подозревают в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи в Чите.

Кража была совершена в ночь на 4 февраля. Проникнув в здание салона, злоумышленники похитили партию дорогих смартфонов общей стоимостью около 1 млн руб. Одновременно они похитили 140 тыс. руб. наличными.

Задержание было проведено в Красночикойском районе Забайкальского края. Подозреваемые, которые намеревались продать украденные смартфоны в Иркутске, были доставлены обратно в Читу. Большую часть телефонов правоохранительным органом удалось изъять, по факту кражи возбуждено уголовное дело.