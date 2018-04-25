Google обновила дизайн Gmail

Почтовый сервис Gmail изменил внешний вид и добавил в функциональности. В почте появились умные ответы и самоуничтожающиеся письма, а также двухфакторная аутентификация.

Google изменила интерфейс и функции Gmail

Компания Google объявила о начале перехода на новый интерфейс и функциональность почтового сервиса Gmail. Начиная с 25 апреля 2018 г. новшества постепенно заметят все его пользователи. На внедрение потребуется несколько дней, пока измененный дизайн видят жители некоторых стран Европы и регионов США.

Интерфейс почтового ящика остался минималистичным. Левая часть главной страницы с меню навигации по почте практически не претерпела существенных изменений. Зато теперь можно, не заходя в письмо, видеть прикрепленные к нему файлы и просматривать их.

Режим конфиденциальности помогает устанавливать срок актуальности сообщений, по истечение которого письмо исчезает из почтового ящика. Как и сообщалось ранее, одним из важных изменений станет возможность откладывать входящие сообщения на заданный самим пользователем срок, по истечении которого письма будут появляться вверху списка. Туда же сервис будет помещать срочные письма, на которые не был дан ответ.

Так теперь выглядит главная страница Gmail

В веб-версии при наведении курсора на письмо появляется дополнительная горизонтальная панель, которая позволяет совершать различные действия с сообщениями. Также внедрен сервис смарт-ответов – эта функция автоматически генерирует ответные сообщения на основе ключевых слов входящего письма и общего контекста.

В мобильной версии можно будет настроить получение уведомлений только о важных письмах

В правой части экрана появилась настраиваемая панель инструментов, в которую по умолчанию входят «Календарь», сервис заметок «Keep» и список задач. В панель можно добавлять и другие элементы. В мобильной версии доступна настройка получения уведомлений при получении важных писем только от определенных пользователей.

Редизайн улучшит безопасность и производительность

В Google отдельно отмечают, что в Gmail реализованы новые алгоритмы обеспечения безопасности пользователей. Речь идет о защите от спама и фишинга, а также взлома: теперь пользователи сервиса могут проходить двухфакторную аутентификацию через SMS. Стала доступна работа в автономном безопасном режиме без подключения к интернету.

В Google считают, что сервис стал безопаснее

Gmail отмечает, что все изменения направлены на то, чтобы сделать сервис более безопасным и производительным. Первые слухи об грядущем редизайне появились две недели назад. Тогда Google отправила корпоративным подписчикам пакета офисных программ G Suite официальное уведомление о возможных перебоях в работе сервиса в связи с масштабными изменениями. Также отмечалось, что проводимые работы и сам новый дизайн могут вызвать проблемы с популярными плагинами, в частности, Clearbit и Streak.