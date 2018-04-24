Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов

Группа Veon неудачно вышла из Зимбабве. Местные госструктуры обещавшие заплатить Veon за сотового оператора Telecel Zimbabwe $40 млн, заплатили только $19 млн.

Veon неудачно вышел из Зимбабве

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о проблемах с выходом из Зимбабве. В 2015 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) продала 60% акций местного сотового оператора Telecel Zimbabwe за $40 млн.

Покупателем выступила компания Zarnet, «дочка» Министерства информационных и коммуникационных технологий, почты и курьерских сервисов Зимбабве. За данный актив Zarnet должна была заплатить $40 млн.

Однако у Zarnet возникли проблемы с денежными ресурсами. Сделку должен был финансировать Национальный фонд социального страхования. Но фонд не захотел быть просто кредитором, а попытался войти в число совладельцев сотового оператора, с чем была несогласна Zarnet.

Вексель без перспектив оплаты

В итоге Zarnet и Vimpelcom договорились, что покупатель заплатит за приобретаемого сотового оператора наличностью $21 млн. Из этой суммы $10 млн было выплачено в 2015 г., $11 млн - в 2016 г.

На оставшуюся сумму в $19 млн Zarnet выпустил в пользу структур продавца трехлетний вексель. Однако, ввиду ограничений по обмену валюты в Зимбабве, руководство Veon не верит, что данный вексель будет погашен.

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В итоге Veon в своем отчете в качестве цены продажи Telecel Zimbabwe указывает $21 млн, а не $40 млн. В пресс-службе Veon подтвердили CNews, что не ожидают получения от зимбабвийской стороны оставшихся $19 млн.

Зимбабвийский актив был проблемным для Veon, поэтому неудивительно, что группа согласилась выйти из него с таким значительным дисконтом.

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Напомним, 60% акций Telecl Zimbabwe принадлежит буферной структуре Zelecel Interntaional, которая и была объектом продажи. Эта структура принадлежит египетскому холдингу Global Telecom (бывшее название - Orascom Telecom), который подконтролен Veon.

Проблемы у Telecel Zimbabwe начались еще в 2007 г. Законодательство страны запрещает иностранцам контролировать местные телекоммуникационные компании. В связи с этим действие лицензии Telecel Zimbabwe было приостановлено, но это решение не вступило в силу и оператор продолжил работу. Правда, Orascom Telecom перестал консолидировать его результаты в своей отчетности.

В 2011 г. Vimpelcom приобрел контрольный пакет акций Orascom Telecom вместе со 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni у их владельца - египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris). Тогда же было объявлено, что Orascom Telecom начал переговоры о продаже Telecel Zimbabwe.

Переговоры ни к чему не привели, и в 2015 г. власти Зимбабве вновь решили прекратить действие лицензии оператора. Правда, в тот раз решение опять не вступило в силу, и оператор продолжил работу. Но уже осенью 2015 г. Vimplecom согласился продать зимбабвийский актив.