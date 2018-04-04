«Яндекс» написал платформу для переселения российских музеев в Сеть

Технологическая платформа «Большой музей», запущенная «Яндексом» для ознакомления широкой публики с экспозициями различных музеев в виртуальном формате, теперь открыта для сотрудничества. Свои проекты на платформе представляют Политехнический музей, Третьяковская галерея, Музей истории ГУЛАГа и Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича.

«Большой музей» выходит из беты

Технологическая платформа «Большой музей», запущенная «Издательством Яндекса» и Политехническим музеем в сентябре 2017 г., объявила о выходе из бета-режима. Теперь платформа открыта для пользователей, и к проекту могут присоединиться различные музеи России. Первые три месяца это будет для них бесплатно, потом каждому музею придется в индивидуальном порядке обсудить условия сотрудничества с «Яндексом».

Напомним, «Большой музей» предназначен для того, чтобы помогать музеям создавать сайты и мобильные приложения, которые дадут возможность в виртуальном формате ознакомить пользователей интернета с коллекциями музеев. Здесь же можно подготовить такие материалы, как статьи, онлайн-галереи, виртуальные экскурсии, хронологическая шкала и т д. Мультимедийный формат подразумевает использование фотографий, документов, 3D моделей, аудио и видео.

Приложение или сайт, посвященные отдельной выставке и содержащие необходимую информацию о ней, посетитель музея может использовать в его залах вместо гида. Для отдельных картин, художников и направлений в искусстве можно создавать цифровые карточки, которые затем в готовом виде будут использоваться в различных выставках и экскурсиях.

О технической стороне проектов заботиться команда «Большого музея», самому музею-партнеру нужно лишь подготовить контент. Музеи могут сотрудничать с платформой не только поодиночке, но и запускать совместные проекты.

Достоверность информации

Как отметил при запуске «Большого музея» его директор Константин Чернозатонский, одно из главных положительных отличий информации, представленной на платформе, от тех сведений, которые можно найти в интернете — это достоверность. Все материалы «Большого музея» подготовлены высококвалифицированными учеными и экспертами.

«Яндекс» вывел из беты проект «Большой музей»

«Инструменты, созданные с учетом пожеланий музейных экспертов, автоматизируют и упростят онлайн-посетителям доступ к знаниям профессионалов», — объясняет учредитель платформы «Большой Музей», генеральный директор Политехнического музея Юлия Шахновская. По ее словам, достоинством цифровых экспозиций является то, что количество экспонатов не ограничено, и пользователь сам может выбирать, насколько глубоко он хочет эту экспозицию изучить.

Партнеры и выставки

В число партнеров «Большого музея» помимо Политехнического музея входят Третьяковская галерея, Музей истории ГУЛАГа и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича. Первым проектом «Большого музея» стало приложение 7-й Московской биеннале современного искусства.

Первым проектом Политехнического музея на платформе будет рассказ об истории создания выставки «Россия делает сама». Экспозиция выставки представлена на ВДНХ, ее тематика — научные открытия и изобретения.

Третьяковская галерея намерена рассказать на платформе о жизни и творчестве художника Василия Верещагина, анонсировав таким образом выставку его работ. По словам Ларисы Бобковой, руководителя службы маркетинга и коммуникаций Третьяковской галереи, рассказ о Верещагине — это пилотный проект, который должен показать, как именно на платформе будет храниться и выстраиваться сообразно запросам читателя большой объем данных.

Музей истории ГУЛАГа будет публиковать в «Большом музее» документы, иллюстрирующие влияние исторических событий на жизни отдельных людей. Как поясняет директор музея Роман Романов, это будут истории людей, побывавших в лагерях, в сопровождении необходимых документов и с пояснением ключевых понятий истории ГУЛАГа. Музей намерен публиковать на платформе не только собственные материалы, но и оказывать помощь в публикации участникам Ассоциации российских музеев памяти.

Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича расскажет на платформе о первых музыкантах-гастролерах и разместит там указания, как подготовиться к концерту, чтобы впечатления от музыки было полным. По словам Евгения Петровского, заместителя художественного руководителя филармонии, учреждение уже несколько лет активно представляет себя в цифровом пространстве: проводит лекции, экскурсии и трансляции концертов онлайн, готовит к выпуску подкасты. В настоящий момент филармония проводит пересмотр своих богатых архивов в связи со столетним юбилеем в 2021 г.