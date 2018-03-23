«Безопасность как услуга» растет колоссальными темпами, обгоняя «обычное» ПО и «железо»

Рынок средств информационной безопасности показал в 2017 г. годовой рост на 10%. При этом сегмент SaaS вырос на 21%, а траты на традиционное ПО и аппаратуру — на 5% и 10% соответственно. Аналитики объясняют это гибкостью SaaS-решений, которых становится все больше в ассортименте продукции всех крупных вендоров.

Рост SaaS

Объем рынка средств информационной безопасности по итогам 2017 г. достиг $31 млрд, продемонстрировав годовой рост на 10%. Из этой суммы $4 млрд приходится на сегмент «безопасности как услуги» (SaaS), что на 21% больше аналогичного показателя за предыдущий год, сообщает исследовательская компания Canalys.

Траты на SaaS растут быстрее, чем траты на традиционное защитное ПО и аппаратуру — эти сегменты продемонстрировали годовой рост на 5% и 10% соответственно, в совокупности достигнув $27 млрд.

Согласно прогнозу Canalys, в 2018-2019 гг. SaaS продолжит расти, однако большая часть средств по-прежнему будет тратиться на аппаратуру и традиционное ПО, причем эти сегменты также продолжат рост.

Причины «бума» на SaaS

Стремительный рост рынка SaaS, по словам аналитика Canalys Клаудио Станке (Claudio Stahnke), объясняется тем, что такие решения являются более гибкими по сравнению с традиционной моделью лицензирования ПО. Заказчику нет необходимости осуществлять трудоемкое внедрение продукта. Кроме того, количество обслуживаемых рабочих мест можно менять каждый месяц, что позволяет платить только за реальное пользование услугой.

Структура и динамика роста рынка средств информационной безопасности

Такие игроки рынка кибербезопасности как Cisco, McAfee и Trend Micro расширили в прошлом году ассортимент облачных продуктов, причпм функционал этих продуктов уже практически не отличается от того, который присутствует в лицензионных версиях, отмечает Станке.

Болезни быстрого роста

Изменение модели потребления услуг информационной безопасности, в частности, быстрый переход на подписку, сказывается на структуре выручки вендоров. Это ставит некоторые компании в затруднительное положение, особенно когда приходит время отчитываться перед акционерами. Например, Symantec не смогла выйти в IV кв. 2017 г. на запланированный объем выручки, недооценив спрос на SaaS-решения.

Однако, по словам Станке, акционеры постепенно свыкаются с мыслью, что выручка от подписки — это будущее рынка. По крайней мере, такой паники, какая возникло несколько лет назад, когда Adobe перешла на подписку, и ее акции рухнули, больше не наблюдается.

Мировой рынок кибербезопасности

Весь мировой рынок корпоративной информационной безопасности по итогам 2017 г. исследовательская компания Gartner оценивает в $89,13 млрд — на $7 млрд больше, чем в предыдущем году.

Из них, по данным компании, более $53 млрд было потрачено на ИБ-услуги, еще $16,2 млрд — на решения для защиты инфраструктуры, и $10,93 млрд — на оборудование для сетевой безопасности. Кроме того, $4,64 млрд пошло на потребительское ПО, и $4,3 млрд — на системы идентификации и управления доступом.

Росту рынка кибербезопасности в 2017 г. поспособствовали атаки вирусов-шифровальщиков WannaCry и NotPetya, а также утечка данных в бюро кредитных историй Equifax.