Власти России не разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте

Госкомиссия по радиочастотам не приняла решения относительно возможности использования на транспорте станций спутниковой связи, относящихся к фиксированной службе геостационарных спутников в Ка-диапазоне. Возражения возникли у Минтранса и Роскомандзора.

ГКРЧ отложила вопроса о возможности передвижения мобильных спутниковых аппаратов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании, состоявшемся 29 декабря 2017 г., не приняла решение об использования находящихся в движении земных станций спутниковой связи, относящихся к фиксированной службе геостационарных аппаратов в Ка-диапазоне.

Это следует из протокола заседания, опубликованного на сайте Минкомсвязи, курирующего работу ГКРЧ. Согласно протоколу, комиссия заслушала выступления по данному вопросу главы Роскомнадзора Александра Жарова и замглавы Минтранса Виктора Олерского, после чего было решено отправить вопрос на доработку.

Почему фиксированным спутниковым аппаратам следует разрешить находиться в движении

Вынесение данного вопроса было связано с тем, что в 2015 г. Всемирная конференция радиосвязи разрешила использовать частоты в Ка-диапазоне для связи земных спутниковых станций, находящихся в движении, с геостационарными спутниками. Речь идет о диапазонах 29,5 - 30 ГГц («Земля - Космос») и 19,7 - 20,2 ГГц («Космос - Земля»).

Возможность использования земных спутниковых станций, находящихся в движении, позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет транспортные средства: железнодорожный транспорт, автомобильной транспорт, морские суда, суда внутреннего плавания, суда смешанного плавания (река - море) и воздушные суда.

Геостационарный спутник «Экспресс-АМ5»

Проект решения ГКРЧ предполагал, что такого рода станции не будут использоваться для построения сетей, предназначенных для обеспечения человеческой жизни. Кроме того, на воздушных судах спутниковые станции могли бы использоваться только при осуществлении полетов по воздушным трассам без возможности применения при осуществления взлета, захода на посадку и при похоже на посадку.

В чем причина возражений Минтранса

Ранее использование земных спутниковых станций, находящихся в движении и относящихся к фиксированной службе геостационарных спутников, было разрешено в другом диапазоне - Кu. С появлением российских спутников в Ка-диапазоне («Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «Экспресс-АМУ») появилась потребность сделать соответствующее разрешение и для этого диапазона.

Источник CNews, знакомый с результатами работы ГКРЧ, говорит, что проект решения ГКРЧ писался для воздушных судов при условии, что доступ в интернет будет выключаться в случае снижения судна ниже 3 тыс. м. Это и вызвало возражения Минтранса, который настоял на том, что проект решения комиссии был переделан с учетом особенностей иных видов транспорта, на которых будет использоваться спутниковая связь.