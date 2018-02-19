Российские суперкомпьютерщики создали блейд-сервер на «Эльбрусах»

Разработчик суперкомпьютерных решений с жидкостным охлаждением РСК в течение нескольких месяцев выпустит на рынок свое блейд-серверное решение на процессорах «Эльбрус-8С». Опытные образцы уже готовы.

Сервер РСК на «Эльбрусах»

Российская суперкомпьютерная компания РСК в конце 2018 г. представит на рынке коммерческое блейд-серверное решение на базе отечественных процессоров «Эльбрус». О работах в данном направлении стало известно из записи представителя компании МЦСТ (разработчик процессоров) — Максима Горшенина — в одной из соцсетей.

«Компания “РСК технологии” выпускает компактные системы для сверхплотного размещения, — отметил он, сопроводив пост фотографией (см. рис.). — Данные лезвия в сборе с плитой отвода тепла и в виде отдельной платы все посетители выставки могли видеть своими глазами». Упомянутая выставка прошла в Подмосковье во второй половине августа 2017 г.

Директор по корпоративным коммуникациям группы компаний РСК Олег Горбачев подтвердил CNews факт ведущихся работ. По его словам, в 2017 г. было создано, протестировано и отлажено решение РСК на базе «Эльбрус-4С», однако коммерческие планы компании в настоящий момент связаны с новым серверным процессором «Эльбрус-8С». «Коллективом специалистов РСК, МЦСТ и ИНЭУМ им. И. С. Брука (соразработчик «Эльбрусов»; — прим. CNews) уже разработана материнская плата под него и выпущены первые опытные образцы, — говорит Горбачев. — В данный момент идет процесс разработки решения РСК на базе этой платформы».

Блейд-серверное решение РСК на «Эльбрусах»

В МЦСТ и ИНЭУМ им. И. С. Брука прокомментировать CNews данный проект отказались.

Технические подробности

В создаваемом решении будут использоваться собственные разработки РСК. Среди них система жидкостного охлаждения на «горячей воде», система мониторинга и управления, интегрированный стек ПО «РСК базис», электропитание (блоки и пр.) и управление серверными фермами.

По имеющимся оценкам специалистов РСК, теоретическая производительность одного вычислительного узла (блейд-сервера или лезвия) на базе четырех процессоров «Эльбрус-8С», составит более 0,5 ТФЛОПС.

Кто потенциальные заказчики

По заверению Горбачева, интерес к высокоплотным и высокопроизводительным вычислительным решениям на базе отечественных компонент со стороны заказчиков, особенно из госсектора, сейчас вполне очевиден на волне государственного курса на импортозамещение. В первую очередь, это относится к коммерческим и исследовательским организациям из нефтегазового сектора и промышленности.

Другие серверы на «Эльбрусах»

Отметим, что о выпуске первых серверов на базе процессоров «Эльбрус-4С» стало известно в марте 2015 г. Об этом тогда заявили представители российского разработчика вычислительных комплексов — ИНЭУМ им. И. С. Брука. Предприятие входит в контур управления «Ростеха». Работа над сервером велась в кооперации с МЦСТ.

Сервер, получивший наименование «Эльбрус 4.4», был построен вокруг четырех (или, опционально, двух) четырехъядерных процессоров «Эльбрус-4С», выполненных в топологии 65 нм. Изделие было реализовано в 19-дюймовом корпусе высотой 1 Unit с возможностью поставок в корпусах 2 Unit и 3 Unit. Оно обладает производительностью до 200 Гфлопс в пике и поддерживает до 384 ГБ оперативной памяти.