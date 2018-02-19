Пользователь потребовал от Microsoft $600 млн за ущерб от Windows 10

Американский пользователь подал в суд на Microsoft, требуя от компании $600 млн компенсации за ущерб, нанесенный его компьютеру автоматическим обновлением до Windows 10. Как вариант, пользователь согласен принять от компании бесплатную версию Windows 7.

Иск против Microsoft

Пользователь из США по имени Фрэнк Дикман (Frank Dickman) подал в суд на Microsoft, поскольку посчитал принудительное обновление его ПК до Windows 10 нарушением своих прав. Истец требует от компании бесплатную копию Windows 7, которую он мог бы установить на свой устройство, или компенсацию в размере $600 млн. Пользователь проживает в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Иск был подан в окружной суд Денвера, штат Колорадо.

В качестве ответчиков в иске указана не только Microsoft, но и лично ее гендиректор Сатья Наделла (Satya Nadella). В документе сообщается, что Дикман работал на ноутбуке Asus 54L, который был им куплен с предустановленной Windows 7. После обновления до Windows 10 устройство сразу же стало невозможно использовать, заявляет истец. На выполнение требования о предоставлении ему бесплатной Windows 7, подходящей к его изначальному ключу активации, Дикман отвел Microsoft 30 дней. Он считает, что в данном случае удобнее всего будет скачать требуемую Windows 7 с сайта компании.

Несостыковки в деле

Издание The Register отмечает небольшое разночтение в исковой заявке. Сумма компенсации написана цифрами следующим образом: $6,000,000,000.00. Согласно правилам разделения знаков в американских числительных, это означает $6 млрд. Однако в скобках прописью уточняется, что компенсация должна составить «six hundred million dollars», то есть $600 млн. Юристы Дикмана уточнили, что правильным следует считать написание прописью.

Ситуация усугубляется тем, что возврат к Windows 7 после автоматического обновления до Windows 10 не представляет особой сложности. В течение 30 дней после обновления можно сделать откат до предыдущего состояния. Для этого в «Настройках» нужно выбрать пункт «Обновления и безопасность», затем пройти в «Восстановление системы» и нажать на «Вернуться к Windows 7/8.1».

Другие случаи

Дикман — не первый пользователь, который подает в суд на Microsoft из-за автоматического обновления до Windows 10. В частности, в марте 2017 г. в суде Чикаго был зарегистрирован похожий иск, в данном случае коллективный, от троих пользователей из штата Иллинойс. Истцы утверждали, что обновление до Windows 10 повредило их устройства и уничтожило имевшуюся на них информацию. На восстановление и того, и другого пользователям пришлось потратить время и средства.

Пользователь из США требует от Microsoft компенсации за ущерб, причиненный обновлением до Windows 10

В частности, одна пользовательница жаловалась, что обновление началось без запроса ее согласия. В процессе установки Windows 10 компьютер выдал ошибку, в результате чего и была утрачена часть ее рабочих данных. Другой пользователь дал согласие на установку обновления, которая прошла успешно, не считая того, что после этого все программы на его ПК оказались нерабочими. Третий пользователь также согласился на установку обновления, во время которой компьютер трижды зависал, пока не отказался работать окончательно.

Windows 7 и Windows 10

Напомним, Windows 7, запущенная в общее пользование в 2009 г., перестала получать основную поддержку 13 января 2015 г. Сейчас система находится на расширенной поддержке, срок которой истечет 14 января 2020 г. Microsoft уверяет, что Windows 10 в настоящий момент уже более востребована, чем Windows 7. На официальной странице трендов Windows в сообществе Microsoft об этом было объявлено еще в августе 2016 г. Компания заявила, что доля Windows 10 достигла 43% по всему миру, в то время как доля Windows 7 снизилась до 42%.

Напомним, с момента запуска Windows 10 в июле 2015 г. Microsoft неоднократно сталкивалась с критикой со стороны обычных пользователей и различных организаций, которым не нравилось, что ОС передает компании телеметрические данные, и отключить это нельзя. В итоге в ноябре 2015 г. компания добавила возможность отключения «слежки», но только для корпоративных клиентов.

В апреле 2017 г. Microsoft внесла изменения в настройки приватности в Windows 10, а также опубликовала список данных, которые она будет собирать. Об отключении «слежки» речь не шла, но пользователь получил возможность выбирать между базовым и полным пакетом отсылаемых телеметрических данных.