Microsoft впервые раскрыла полный список данных, которые собирает Windows 10

Microsoft внесла изменения в настройки приватности в Windows 10, а также опубликовала список данных, которые будет собирать эта версия ОС. Об отключении «слежки» речь не идет, но пользователь сможет выбирать между базовым и полным пакетом отсылаемых телеметрических данных.

Сбор данных в обновленной Windows 10

Компания Microsoft разъяснила в официальном заявлении, какие данные собирает о своих пользователях Windows 10 после установки Creators Update. С выпуском этого обновления 11 апреля 2017 г. параметры конфиденциальности Windows 10 будут изменены. Компания впервые опубликовала полный список данных, которые она будет получать.

После установки обновления Windows 10 будет собирать информацию о названии, версии, сборке и языке ОС, ID пользователя Windows и Xbox, а также о параметрах, характеристиках и настройках компьютера. Кроме того, система аккумулирует данные о периферийных устройствах, сети и приложениях, которые есть на компьютере сейчас или были на нем ранее.

Также Windows 10 будут интересовать сведения о производительности и надежности компьютера, сбоях и обновлениях, лицензии и дате приобретения. Система будет накапливать данные о жизни пользователя в интернете: получать информацию от браузеров Microsoft и Cortana, собирать сведения о поисковой деятельности и закачанном на компьютер контенте.

Помимо данных, собранных непосредственно через Windows, Microsoft получает информацию из общедоступных источников, соцсетей, а также от провайдеров и операторов связи и партнерских компаний.

Базовый и полный набор данных

По словам Microsoft, перед тем, как установить Windows 10 Creators Update, пользователи будут получать уведомление с просьбой просмотреть сначала настройки приватности. Пользователь может включить или отключить такие опции как «Местоположение», «Распознавание речи», «Индивидуальный подход к данным диагностики» и «Актуальная реклама».

Компания Microsoft изменила настройки приватности в Windows 10 Creators Update



В пункте «Диагностика» система предлагает на выбор два комплекта данных диагностики, которые подлежат сбору, – базовый и полный. По словам вице-президента Microsoft по разработке Windows и устройств Терри Майерсона (Terry Myerson), количество данных, которые входят в базовый набор, было уменьшено вдвое. Теперь сюда относится основная информация об устройстве, данные о качестве работы, совместимости приложений и Windows Store. Майерсон отмечает, что компания впервые опубликовала полный список данных, которые входят в базовый набор.

В полный комплект входит общая информация, данные об использовании продуктов и сервисов, установке приложений, потреблении контента, а также о просмотре страниц, поиске и запросах в интернете. Сюда же относятся сведения о рисовании, наборе текста и распознавании речи, данные о лицензии и приобретении.

Windows 10 и телеметрия

С момента запуска Windows 10 в июле 2015 г. Microsoft неоднократно сталкивалась с критикой со стороны обычных пользователей и различных организаций, которым не нравилось, что ОС передает компании телеметрические данные, и отключить это нельзя. В итоге в ноябре 2015 г. компания добавила возможность отключения «слежки», но только для корпоративных клиентов.

Телеметрические данные – это сведения о сбоях, включающие идентификационный номер устройства, тип устройства и информацию о работе приложения или драйвера, в котором произошла ошибка. Телеметрические данные не содержат какие-либо пользовательские файлы или информацию, которая позволяет идентифицировать пользователя, узнать его имя, почтовый адрес и логин в аккаунте Microsoft, уверяет Мейерсон.

В СМИ высказываются предположения, что опубликовать полный базовый список данных компания решила под давлением правительств разных стран и правозащитных организаций. В частности, настройками Windows 10 недовольна Рабочая группа 29-ой статьи Евросоюза, которая решает вопросы защиты физических лиц при обработке персональных данных. Беспокойство по этому поводу также высказывали американский Фонд электронных рубежей и французское правительство.