В России перестал открываться YouTube

На протяжение последних суток пользователи отмечают проблемы с доступом к сервису YouTube. Проблема коснулась только жителей России

У россиян проблемы с доступом к YouTube

Россияне на протяжение последних суток сообщают о проблемах с доступом к видеохостингу YouTube. Наличие проблемы подтверждают сервисы, отслеживающие работу популярных ресурсов.

«Есть сбой в YouTube от 15 февраля 2018 года 4:22», — говорится в кратком сообщении портала Downdetector. Подобная информация размещалась и накануне.

В комментариях к сообщению отписываются жители десятков крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и др. По их словам, затруднен доступ к видео-контенту, экран остается черным и прогрузка роликов даже не начинается, часть каналов вовсе не работает.

Вместе с тем, некоторые пользователи решили проблему сменой языка интерфейса с русского на английский. Также помогает настройка доступа через VPN.

Роскомнадзор воюет с YouTube

Напомним, ранее Роскомнадзор обязал YouTube и Instagram удалить ряд материалов, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько. Их выложила известный пользователь этих сервисов Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка. Согласно решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, в список сайтов с запрещенной информацией попали 14 постов в Instagram и семь роликов на YouTube. В них, в частности, содержатся кадры совместного отдыха Дерипаски и Насти Рыбки на яхте бизнесмена в Норвегии.

Пользователи предполагают, что проблемы YouTube могут быть связаны с Настей Рыбкой

Ряд российских СМИ сообщили, что Роскомнадзор дал сервисам время до вечера 14 февраля 2018 г., чтобы самостоятельно удалить этот контент или заблокировать доступ к нему. Управляющие YouTube и Instagram компании не дали официальных комментариев.