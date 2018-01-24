Tesla оставила Илона Маска без зарплаты

Tesla не будет платить зарплату Илону Маску, если стоимость компании не будет расти колоссальными темпами. Какое-то вознаграждение Маск будет получать только за приращение очередных $50 млрд капитализации. Конечная цель — обогнать Amazon, которая сейчас стоит $640 млрд.

Зарплатный план Маска

Компания Tesla обнародовала новый план выплаты вознаграждения своему гендиректору Илону Маску (Elon Musk). Согласно этому плану, Маск ничего не будет получать, если компания не будет планомерно увеличивать свою стоимость. Вознаграждение гендиректору будет выплачиваться только тогда, когда капитализация Tesla будет преодолевать очередной рубеж.

Конечная цель компании — достичь капитализации в $650 млрд, что сделает ее одной из пяти крупнейших корпораций в США. Для этого Tesla придется обогнать Amazon, стоимость которой составляет около $640 млрд. Сейчас капитализация Tesla составляет порядка $59,4 млрд. Это больше, чем у Ford, которая стоит $47,7 млрд, но меньше чем у General Motors, которая оценивается в $61,5 млрд.

Поставленные цели

Первое вознаграждение Маск получит после того, как капитализация возрастет до $100 млрд. Далее ему будет выплачиваться гонорар за приращение каждых новых $50 млрд. Преодолев очередную отметку, Маск будет получать 1,69 млн акций компании, то есть долю примерно в 1%. Если поставленные цели не будут достигаться, глава компании не получит ничего, даже если капитализация будет расти, просто более скромными темпами, на 80-90%. Согласно законодательству штата Калифорния, совсем ничего компания платить сотруднику не может, поэтому гендиректору будет выплачиваться минимальная зарплата в размере около $37 тыс в год.

Если капитализация Tesla не будет расти, Илон Маск получит всего $37 тыс. в год

Tesla не впервые заключает с Маском договоренность о лишении зарплаты. Похожий план был согласован в 2012 г., правда, цели не были такими амбициозными. Из целей, которые были тогда намечены, Маск достиг всех, кроме одного операционного показателя. Tesla утверждает, что это тактика помогла ей увеличить капитализацию в 17 раз за первые пять лет существования. В результате Маску в настоящий момент принадлежит 13-миллиардная доля в компании. Он уверяет, что в течение 10 лет капитализацию Tesla можно нарастить до триллиона долларов.

Прибыль и полет на Марс

Несмотря на эти амбициозные планы, Tesla все еще не приносит прибыли и не начнет ее приносить в ближайшее время. В ноябре 2017 г. СМИ облетела шутка известного финансового аналитика Фрэнка Швупа (Frank Schwope) из немецкого банка Nord/LB. «Вы должны спросить себя, что произойдет раньше: Илон Маск полетит на Марс со SpaceX, или он наконец-то будет управлять Tesla прибыльно». Аналитик сомневается, что компания осуществит свои планы по продаже 500 тыс. автомобилей в 2018 г. Как и другие эксперты, Швуп ожидает выхода Tesla на доходность не ранее 2020 г.

Колонизация Марса, действительно, может начаться раньше. В сентябре Илон Маск объявил, что его компания SpaceX начала фокусировать усилия на построение крупного грузового межпланетного корабля Interplanetary Transport System (ITS). На это должны пойти доходы от запуска спутников и обслуживания космических станций. ITS должен быть на 100% пригодным к повторному использованию. Маск считает, что первые корабли такого типа могут сесть на Марсе уже в 2022 г.