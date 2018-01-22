«Дочка» IBS наказала подмосковное Минсоцразвития на 60 млн. На подходе еще 90 млн

«Дочка» IBS доказала в суде, что она незаконно лишилась 60 млн руб., которые были ею переданы в банк в качестве обеспечения исполнения контракта с Минсоцразвития Подмосковья, а затем перекочевали на счета этого министерства, посчитавшего себя ущемленным. Битва интегратора с чиновниками при этом не завершена. На кону остается еще порядка 90 млн руб. в рамках параллельного дела, касающегося этого же проблемного контракта.

Возврат 60 миллионов

Дочерней структуре интегратора IBS — компании «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) — дважды удалось доказать в суде свое право на 60,3 млн руб., которые ранее были ею переданы в банк для обеспечения исполнения контракта, а позже изъяты в пользу подмосковного Минсоцразвития под предлогом нарушения перед ним БФТ контрактных обязательств.

С иском о возврате своих денег БФТ обратились в Арбитражный суд Московской области в июне 2017 г. В октябре суд постановил полностью этот иск удовлетворить, а 17 января 2018 г. правомерность этого решения подтвердил Десятый арбитражный апелляционный суд, в который ответчиком была подана апелляция.

Непосредственным заказчиком работ по ставшему проблемным контракту, а следовательно и ответчиком по иску БФТ, выступила дирекция единого заказчика Минсоцразвития Московской области. В декабре 2014 г. между дирекцией и БФТ был заключен контракт на создание единой АИС обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Подмосковья. Его сумма составила 165 млн руб.

Договор был заключен по итогам открытого конкурса с начальной ценой лота в 200,1 млн руб. Конкуренцию БФТ на тендере безуспешно попытались составить «Ростелеком», «Сиэсбиай групп», «Софтлайн трейд», Научно-производственный центр «Интелком» и «Ланит».

«Дочка» IBS вернула от подмосковного Минсоцразвития свои 60 млн. Впереди бой еще за 90 млн

Вышеупомянутая сумма обеспечения исполнения контракта была вычислена из расчета 30% от начальной цены лота. Эти деньги были перечислены БФТ в «Росбанк» и позже полностью переданы банком посчитавшему себя ущемленным заказчику — в счет погашения оказавшихся в итоге незаконными неустоек и штрафов.

Всего в рамках завершившегося разбирательства БФТ взыскала с Подмосковья 63,1 млн руб. К сумме неправомерно изъятого обеспечения исполнения контракта добавилось чуть менее 3 млн руб. понесенных истцом убытков и процентов «на сумму неосновательного обогащения».

На момент выхода публикации в Минсоцразвития Московской области и в БФТ не смогли прокомментировать CNews ситуацию и обозначить свою позицию по данному вопросу.

Подробности судебного разбирательства

Как следует из материалов дела, исполнение вышеупомянутого контракта было разбито на несколько этапов. По утверждению БФТ, все работы по первому из них были выполнены компанией в срок, однако заказчик более полугода уклонялся от их принятия. В итоге акт сдачи-приемки работ по первому этапу был подписан заказчиком только 15 сентября 2015 г., и в него были включены сведения о якобы имевшей место просрочке, а также уведомление о прекращении оплаты по договору в связи с зачетом в ее счет неустойки.

«Судом установлено, и ответчиком не оспаривается, что работы истцом по контракту выполнены, — говорится в заключении суда первой инстанции. — Неустойка за просрочку выполнения работ не может быть оплачена в счет банковской гарантии, поскольку является неосновным обязательством по контракту, исполнение которого обеспечено банковской гарантией. Указанный вывод содержится в письме Минэкономразвития России от 27 января 2017 № Д28и-349, а также подтвержден сложившейся судебной практикой… Кроме того, ответчиком не представлено доказательств нарушения подрядчиком сроков выполнения работ».

Впереди — разбирательство за 89 миллионов

Еще одним аргументов суда в пользу необходимости удовлетворить иск БФТ стал факт продолжающегося параллельного разбирательства с участием БФТ и дирекции единого заказчика Минсоцразвития Московской области на сумму в 89 млн руб.

Иск о взыскании этих средств был подан БФТ еще в декабре 2016 г. Большая их часть относится к задолженности заказчика перед компанией за работы в рамках 3,4 и 5 этапов исполнения вышеупомянутого контракта. В процессе рассмотрения дела в январе 2017 г. дирекция подала встречный иск на 58,8 млн руб.

Данное разбирательство неоднократно откладывалось и переносилось, а по делу назначалась сторонняя экспертиза. Ближайшее очередное заседание суда по нему намечено на 31 января 2018 г.

В заключении суда по уже завершившемуся разбирательству на 60 млн руб. есть прямая отсылка к этому незавершившемуся делу. «В рамках указанного дела будет решаться вопрос о надлежащем или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств по контракту и о возможности взыскания с подрядчика неустойки, будет проверен расчет неустойки, — отмечается в документах суда. — Таким образом, поскольку неустойка не является безусловным платежом, а подлежит доказыванию, а также в целях избежания возникновения двойной ответственности правонарушителя, не может быть зачислена в бесспорном порядке, в том числе в счет банковской гарантии. При данных обстоятельствах, суд находит перечисление банковской гарантии в счет уплаты начисленной неустойки незаконным и необоснованным».

Что именно подразумевал проблемный контракт

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, основными пользователями созданной БФТ АИС обеспечения соцзащиты и соцобслуживания населения Подмосковья должны были стать сотрудники областного Минсоцразвития, его территориальных структурных подразделений, госучреждений в социальной сфере, а также посетители официального интернет-сайта «Единый портал социальной защиты Московской области».

Система предназначена для автоматизации принятия управленческих решений, а также процессов сбора, обработки и хранения информации при реализации вышеупомянутыми госорганами своих полномочий в сфере соцзащиты и соцобслуживания населения.

Все работы по контракту на создание этой АИС должны были завершиться в декабре 2015 г.