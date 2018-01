«Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов

Сотни миллионов на Microsoft

Российская государственная нефтегазовая компания «Роснефть» выделила 628,3 млн руб. на приобретение прав использования ПО Microsoft. Эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в тендере, запущенном 9 января 2017 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 23 января. После этого «Роснефть» возьмет более месяца на размышления, намереваясь подвести итоги 30 марта.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, лицензии потребовались почти в сотне подразделений и дочерних обществ компании в различных городах по всей России. Закупка ПО осуществляется в рамках программы корпоративного лицензирования MPSA и программы Open License.

В списке лицензируемых продуктов Microsoft указано почти восемь десятков наименований, среди которых Microsoft Project, Microsoft Office, Visio, Visual Studio, Microsoft SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server, Microsoft Windows Pro, Core CAL, Windows Server, Windows Remote Desktop Services, SysCntrSvr, Skype for Business Server, Windows E3 Per Device, Windows Embedded, Windows E3 Per User и др.

Всего «Роснефть» закупает более 45 тыс. лицензий. Определить число приобретаемых лицензий на те или иные конкретные продукты по опубликованным документам CNews не удалось.

Странности в документации предыдущей закупки

Предыдущую закупку лицензий на ПО Microsoft в рамках программы корпоративного лицензирования MPSA и программы Open License «Роснефть» осуществила в конце мая 2016 г. Тогда суммарно закупалось 32 359 лицензий. При начальной (максимальной) цене контракта в 344 млн руб. конкурсная комиссия признала победителем компанию «Ай-теко» с ценовым предложением в 354 млн руб. Почему сумма, запрошенная победителем, оказалась выше стартовой цены лота на 10 млн руб., в пресс-службе «Роснефти» тогда прокомментировать не смогли.

Сейчас в пресс-службе в разговоре с CNews уточнили, что уже в ходе проведения тендера изменились цены в прайс-листе вендора, поэтому претенденты в своих заявках отталкивались от некой иной (неназванной) начальной цены контракта.

Размещенные на сайте госзакупок карточки контрактов по итогам этого тендера также выглядят несколько странно. В частности 24 августа 2016 г. с «Ай-теко» был подписан договор всего на 3,2 млн руб. со сроком исполнения с 8 августа 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Далее на сайте госзакупок в соответствующем разделе появляются сведения еще о двух договорах с «Ай-теко». 23 сентября 2016 г. подписывается соглашение на 3 млн руб. со сроком оказания услуг с 23 сентября 2016 г. «до полного исполнения всех обязательств».

А 27 октября 2016 г. подписывается договор на 6 млн руб. со сроком исполнения с 27 октября 2016 г. по 26 октября 2066 г. — то есть на 50 лет. На данный момент все три договора имеют на сайте госзакупок статус «актуален».

В пресс-службе «Роснефти» несоответствия размеров опубликованных контрактов (суммарно 12,2 млн руб.) величине заявки победителя тендера «Ай-теко» (напомним, 354 млн руб.) объяснили CNews тем, что на сайте госзакупок были выложены только дополнительные заключенные договоры, в то время как основной договор на 354 млн руб. также был заключен, но по неназванной причине просто не был опубликован в официальной системе.