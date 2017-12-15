ФСБ арестовала сисадмина аэропорта «Внуково» за майнинг криптовалюты

Сотрудники ФСБ провели обыски во «Внуково» после того, как руководство аэропорта пожаловалось на постоянные скачки напряжения. Результатом проверки стало задержание системного администратора, который построил в Московском центре управления воздушным движением ферму для майнинга криптовалюты.

Во «Внуково» добывали криптовалюту

Сотрудниками Федеральной службы безопасности проведены обыски в Московском центре управления воздушным движением в аэропорту «Внуково». Поводом к этому стало обращение руководителей центра в правоохранительные органы с жалобой на постоянные скачки напряжения.

В ходе обыска сотрудники ФСБ выяснили, что их причиной стало создание одним из системных администраторов фермы для майнинга криптовалюты, которая была подключена к электрической сети аэропорта. Сотрудник аэропорта задержан ФСБ, расследование продолжается, сообщил телеграм-канал Mash, сославшийся на собственные источники.

В государственных органах и компаниях пытаются майнить биткойны

Накануне о попытках майнинга криптовалюты в «Транснефти» сообщил экс-министр внутренних дел, вице-президент этой компании Владимир Рушайло. Выступая на экспертном совете компании по кибербезопасности, он заметил, что это могло помешать технологическим процессам компании.

«Выявляются попытки несанкционированного использования корпоративной информационной инфраструктуры для генерации криптовалюты, что может негативно повлиять на производительность вычислительных мощностей», — сказал Владимир Рушайло.

Добывать тайком криптовалюты уже пытались в «Транснефти» и крымском правительстве

В сентябре два чиновника из аппарата крымского правительства были уволены за незаконную установку на рабочих местах программного обеспечения для майнинга криптовалют. Сообщалось, что они не успели обналичить накопленные средства. Оба работали в ИТ-подразделении.

Ранее Владимир Путин утвердил несколько поручений, определивших будущее криптовалют в стране. Единственным законным платежным средством будет рубль, а майнерам придется платить налог с добытых монет. ICO также будут законодательно отрегулированы.

Сейчас в России готовится закон, в котором может быть предусмотрена уголовная ответственность за эмиссию криптовалют для использования их при расчетах или вместо рубля - для уклонения от налогов.