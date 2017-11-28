Гендиректором «Билайна» стал ветеран МТС, выходец с Украины

Новым главой «Вымпелкома» станет украинец Василь Лацанич. До этого он много лет проработал в структурах МТС.

Василь Лацанич возглавит «Вымпелком»

Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Veon) объявила о назначении нового гендиректора. Им стал украинец Василь Лацанич.

Ветеран МТС

Лацанич много лет проработал в конкуренте «Вымпелкома» - компании «Мобильные телесистемы» (МТС). С 2001 г. он руководил маркетингом в украинском сотовом операторе UMC (будущая «дочка» МТС). В 2011 г. глава «МТС-Украина», россиянин Андрей Дубовсков возглавил российский МТС. После этого Лацанич стал вице-президентом МТС по маркетингу.

Из МТС в «Билайн» через Италию

Минувшим летом Лацанич покинул МТС. Тогда же на рынке стала циркулировать информация о его переходе на должность гендиректора «Вымпелкома». Однако сразу занять эту позицию Лананич не мог из-за ограничения на работу у конкурентов.

В связи с этим сначала Лацанич перешел в штаб-квартиру Veon в Амстердаме, где курировал итальянскую «дочку» компании Wind Tre.

«Вымпелком» год искал нового гендиректора

«Вымпелком» искал гендиректора с осени 2016 г. Тогда компанию спешно покинул Михаил Слободин, который был объявлен в розыск из-за обвинений, связанных с его прежним местом работы – энергетической компанией «КЭС-Холдинг».

Василь Лацанич, новый гендиректор «Билайна»

«Вымпелком» возглавил норвежец Шелль Мортен Йонсен (Kjell Johnsen), который незадолго до этого пришел в Veon на должность куратора российского и итальянского подразделений. Тогда же утверждалось, что Йонсен не будет долгое время работать в этой должности, и на пост главы «Вымпелкома» ищут нового кандидата.

Йонсен продолжит работать в Veon в качестве куратора российского и итальянского направлений. Соответственно, Василь Лацанич будет находиться в его подчинении.