НАТО открывает центр киберопераций

На министерской встрече НАТО в Брюсселе было решено, что киберпространство является таким же важным полем деятельности, как воздух, земля и вода, поэтому потенциалы стран-участниц в этой сфере следует объединить. Альянс переживает первое за четверть века расширение командной структуры.

Киберпланы НАТО

НАТО создаст общий центр киберопераций, который объединит потенциалы стран-участниц в киберпространстве, оставив их однако под национальным управлением. Об этом сообщил в первый день министерской встречи членов НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), передает ТАСС.

По его словам, объединение потенциалов будет осуществляться согласно нормам международного права. Генсек напомнил, что кибернетические возможности альянса уже применялись с достаточной эффективностью в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Фактически альянс намерен признать киберпространство отдельным полем деятельности наряду с более традиционными сферами своего присутствия — землей, водой и воздухом — и вывести на такой же уровень организацию своих действий в этом новом секторе, пишет издание Bloomberg. Кибернетический элемент будет интегрирован во все операции НАТО, что согласуется с расширением сферы коллективной защиты в 2014 г., когда альянс договорился о совместном отражении кибератак.

Другие изменения

Решение о консолидации киберпотенциала было было принято на фоне первой со времен Холодной войны модернизации командной структуры. В ходе этой модернизации количество штаб-квартир НАТО будет увеличено с семи до девяти. Один из новых штабов сосредоточится на морской безопасности в Атлантике, другой будет отвечать за перемещение войск в Европе.

НАТО признало киберпространство стратегичски равным земле, воде и воздуху

Согласно новой политике НАТО, наряду с противодействием терроризму альянс будет активно действовать еще на двух фронтах: предупреждения возникновения традиционной военной угрозы и борьбы с риском гибридной войны, включающей в себя кибератаки.

В своем нынешнем состоянии НАТО располагает персоналом в 6,8 тыс. человек в семи штаб-квартирах. Это значительно меньше, чем во времена окончания Холодной войны четверть века назад, когда штат альянса насчитывал 22 тыс. сотрудников в 33 штаб-квартирах, отмечает Bloomberg.

Действия США

В августе CNews писал, что администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) повысила статус Кибернетического командования США в американской военной иерархии. Киберкомандование США — это госструктура, отвечающая за отражение угроз и проведение операций в киберпространстве. До этого оно подчинялось Стратегическому командованию Вооруженных сил США, которое управляет также ядерным оружием, противоракетной обороной и космическими силами.

По решению Трампа Киберкомандование было выведено из-под контроля Стратегического командования и поставлено в ведомственной иерархии на один уровень с ним и еще с восемью боевыми командованиями США.

Новый статус Киберкомандования должен усилить оперативную деятельность США в киберпространстве и пойти на пользу национальной безопасности. В частности, теперь будет проще управлять кибероперациями, в которых важен фактор времени. Кроме того, критические кибероперации будут получать адекватное финансирование.

Одновременно Трамп сообщил, что поручил Министерству обороны США рассмотреть вопрос об отделении Киберкомандования от Агентства национальной безопасности (АНБ). Как и Киберкомандование, АНБ ведет работу в киберпространстве — в частности, занимается «прослушкой» электронных устройств и линий связи. У этих двух ведомств один глава, сейчас этот пост занимает адмирал Майкл Роджерс (Michael Rogers).