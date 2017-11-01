Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне

Утрата архива

Лесной пожар, который затронул пригород Фаунтингров города Санта-Роза, штат Калифорния, США, уничтожил исторический архив основателей Hewlett-Packard, первой технологической компании Кремниевой долины. Об этом сообщило издание The Press Democrat. Напомним, компания была создана Уильямом Хьюлеттом (William Hewlett) и Дэвидом Паккардом (David Packard) в 1938 г., в гараже в Пало-Альто, при бюджете в $538.

История Keysight Technologies

Сгоревший архив насчитывал более ста ящиков с заметками, перепиской, речами и другими бумагами. Все это хранилось в одном из двух модульных зданий, которые сгорели дотла, когда пожар добрался до главного офиса компании Keysight Technologies, расположенного в Фаунтингрове. Компания является мировым лидером в области электронных измерений. Изначально она являлась подразделением Hewlett-Packard, которая в то время производила измерительное оборудование.

В 1999 г. Hewlett-Packard, уже широко известная как производитель персональных компьютеров, выделила все продукты для тестирования и измерений в отдельную компанию под названием Agilent Technologies. И уже из состава Agilent Technologies в 2014 г. выделилась Keysight Technologies, которая забрала себе всю продукцию, касающуюся электроники и радио, оставив Agilent Technologies производство инструментов для химических и биологических измерений. Также Keysight Technologies достался архив основателей Hewlett-Packard.

Масштаб потери

Уничтоженная пожаром коллекция исторических документов Хьюлетта и Паккарда была оценена в 2005 г. почти в $2 млн. Она является частью более обширного архива Keysight Technologies, который оценивается в $3,3 млн. Однако ИТ-эксперты, близко знакомые с историей Hewlett-Packard и с масштабами ее влияния на отрасль, считают, что потерю невозможно выразить в долларовом эквиваленте.

Уильям Хьюлетт (слева) и Дэвид Паккард, 1950 год

«Утрачена огромная часть истории американского бизнеса», — отметил бывший директор HP по международным делам Брэд Уитворт (Brad Whitworth), ознакомившийся с архивом 30 лет назад.

По словам бывшего архивариуса HP Карен Льюис (Karen Lewis), которая и собрала воедино эту коллекцию, было крайне безответственно со стороны Keysight Technologies поместить ее в модульное здание, не защищенное должным образом. В HP, а потом и в Agilent Technologies, архив хранился в специальных помещениях внутри постоянных построек, оборудованных противопожарной и другими защитными системами.

Крупнейший лесной пожар

По словам представителя Keysight Technologies Джеффа Уэбера (Jeff Weber), архив хранился с достаточными мерами безопасности, и во всем виноват чрезвычайно разрушительный лесной пожар, названный BBC крупнейшим в Калифорнии за 84 года. Санта-Роза пострадала от него сильнее остальных населенных пунктов.

Всего в округе Сонома, где находится город, погибло как минимум 23 человека, около 6,8 тыс. домов были разрушены, сообщает The Press Democrat Бедствие началось 7 октября, архив Хьюлетта и Паккарда сгорел 9 октября. Помимо модульных зданий главный офис Keysight Technologies практически не пострадал.