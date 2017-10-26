В России принят закон о блокировке сайтов без суда

Депутаты поручили Генпрокуратуре осуществлять блокировку сайтов с материалами организаций, признанных в России нежелательными. В том числе под блокировку попадут и сайты, позволяющие получить доступ к таким материалам.

Новый вид интернет-блокировок

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке доступа к сайтам с материалами организаций, признанных в России нежелательными. Соответствующий законопроект был предложен депутатами Юрием Швыткиным («Единая Россия»), Олегом Николаевым («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).

Законопроект расширяет включенную в 2014 г. в закон «Об информации, ИТ и защите информации» статью о блокировке доступа к сайтам экстремистской направленности и с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. Теперь под блокировку попадут и сайты с материалами иностранных и международных организаций, признанных в России нежелательными, а также «сведения, позволяющие получить доступ к указанным материалам».

Что такое «нежелательные» организации

Закон о нежелательных организациях появился в 2015 г. Решения о признании той или иной организации нежелательной принимает Генпрокурор или его заместитель по согласованию с Министерством иностранных дел. Список нежелательных организаций ведет Минюст.

Дума поручила Генпрокуратуре блокировать сайты нежелательных организаций без суда

Сейчас в этом списке 11 позиций: «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), «Национальный демократический институт международных отношений», «Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию», «Международный республиканский институт», «Институт современной России» и «Черноморский фонд регионального сотрудничества».

Зачем нужен отдельный вид блокировок для «нежелательных организаций»

Существующий закон запрещает распространение материалов организаций, признанных нежелательными, в том числе с помощью СМИ и интернета. Но блокировка сайтов нежелательных организаций сейчас может осуществляться Роскомонадзором только по решению судов. Пока был только один такой прецедент: по решению Нижегородского районного суда был заблокирован сайт NED.

Авторы принятого Госдумой законопроекта указывают, что процедура судебной блокировки неэффективна: после вынесения судом решения о блокировке сайта его владельцы имеют три месяца на подачу апелляции, кроме того, они оперативно могут создать новый ресурс.

В этой связи материалы организаций, признанных в России нежелательными, предлагается блокировать так же, как и экстремистские сайты — решением генпрокурора или его заместителей. Такая блокировка должна выполняться «незамедлительно».

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк напоминает, что закон о нежелательных организациях изначально предполагал блокировку доступа к их сайтам, но эта процедура не была прописана. «В то же время, в нынешнем законопроекте содержится еще и норма о блокировки доступа к сайтам, позволяющим получить доступ к материалам нежелательных организаций, — отмечает Козлюк. — Это может означать блокировку любых сайтов, которые дают ссылки на ресурсы нежелательных организаций».