«Мегафон» собрался поменять руководство

«Мегафон» возвращает должность исполнительного директора, которую, скорее всего, займет финансовый директор Геворк Вермишян. Не исключена и смена гендиректора - это кресло может занять коммерческий директор оператора Влад Вольфсон.

В руководстве «Мегафона» готовятся перемены, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Глава компании Сергей Солдатенков может уйти в отставку, его место может занять Влад Вольфсон, который сейчас является коммерческим директоров оператора.

Кроме того, планируется вернуть позицию исполнительного директора оператора. Им, по данным агентства, станет Геворк Вермишян, который сейчас занимает позицию финансового директора «Мегафона».

Источники агентства объясняют такую конструкцию тем, что Влад Вольфсон имеет двойное гражданство, в связи с чем у него нет допуска к документам, связанным с гостайной. Вермишян же такой допуск может получить.

Источник CNews, близкий к акционерам «Мегафона», подтвердил информацию о планируемом назначении Геворка Вермишяна исполнительным директором компании. Относительно же назначения Влада Вольсфона гендиректором оператора собеседник CNews выразил сомнения.

Глава «Мегафона» Сергей Солдатенков может уйти в отставку

Со своей стороны, в пресс-службе «Мегафона» заявили, что совет директоров компании действительно рассматривает вопрос о назначении исполнительного директора компании. Об этом будет объявлено в четверг, 26 октября 2017 г. От более подробных комментариев в компании отказались.

Сейчас «Мегафон» возглавляет ветеран компании Сергей Солдатенков. Он руководил оператором в период с 2003 г. по 2012 г.

В 2012 г. Солдатенков ушел в отставку, и оператора возглавил Иван Таврин, партнер по медиа-бизнесу Алишера Усманова, основного акицонера «Мегафона». При Таврине «Мегафон» провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже.

На место Сергея Солдатенкова прочат Влада Вольфсона, коммерческого директора «Мегафона»

В 2015 г. в «Мегафоне» была ведена должность исполнительного директора. Ее занял Евгений Чермашенцев, который ранее работал с Тавриным в холдинге ЮТВ. В 2016 г. Таврин ушел из компании, а «Мегафон» вновь возглавил Солдатенков.

При Солдатенкове был осуществлен ряд перестановок, в том числе свой пост покинул Чермашенцев, а кресло исполнительного директора осталось пустовать. В сентябре 2017 г. на рынке появился слух о возможном уходе Солдатенкова, но пресс-служба «Мегафона» его опровергала.

В пустующее кресло исполнительного директора может сесть Геворк Вермишян

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что при Солдатенкове в компании не было изменений к лучшему, как, впрочем, не было их заметно их и у его конкурентов. «Рынок стагнирует, операторы могут только получать рост доходов за счет сокращения расходов и повышения тарифов, - говорит Брюквин. - Другое дело, что в нынешних условиях «Вымпелком», например, хотя бы сделал ставку на приложение Veon, а «Мегафон» же ограничился сменой логотипа».