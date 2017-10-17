Операторам дадут поблажку по «Закону Яровой»: Срок хранения сообщений сократят в 6 раз

Минкомсвязи либерализовало требования «Закона Яровой»

Минкомсвязи подготовило проекты нормативных актов относительно реализации требований так называемого «Закона Яровой». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра связи Николая Никифорова.

Никифоров утверждает, что при подготовке документов удалось достичь компромисса с главным регулятором по выполнению «Закона Яровой» Федеральной службой безопасности (ФСБ) относительно сроков хранения содержимого переговоров абонентов. Это должно значительно сократить затраты операторов связи на реализацию требований закона.

Согласно разработанным Минкомсвязи документам, срок хранения содержимого переговоров абонентов составит всего один месяц. По словам Никифорова, это значительно сократит затраты операторов связи - они составит несколько десятков миллиардов на одну крупную компанию. При этом данные затраты будут единовременными.

Что требует от операторов связи и интернет-компаний «Закон Яровой»

Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррорестический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, получивший название «пакет Яровой». Закон, в числе прочего, обязал операторов связи хранить данные о переговорах абонентов в течение трех лет, для интернет-компаний (организаторы обмена информацией в интернете, ОРИ) данный срок составит год.

В случае применения пользователями ОРИ шифрования сервис должен передать спецслужбам ключи для дешифровки.

Минкомсвязи заявило о достигнутом с ФСБ компромиссе, благодаря которому

«Закон Яровой» будет обходиться операторам «всего» в десятки миллиардов

Наиболее спорное требование закона касается хранения содержимого сообщений: для операторов связи и ОРИ он составит до полугода. Данная норма должна вступить в силу с июля 2018 г., а более подробно требования к срокам и форматам храненияю должно установить правительство.

Храниться должны все виды сообщений абонентов: голосовые вызовы, интернет-трафик, SMS и др.

Операторы связи сразу предупреждали о нереалистичности таких требований: затраты на хранение содержимого сообщения будут исчисляться триллионами рублей и сделают бизнес телекоммуникационных компаний убыточным.

В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «Пакета Яровой», тогда предлагалась хранить содержимого сообщений в течении максимально отведенного законом срока - шести месяцев. Однако данные нормативные акты не были утверждены.

В начале 2017 г. замминистра связи Алексей Волин сообщил о достигнутом ведомством компромиссе с ФСБ: операторы не должны будут хранить наиболее «тяжелые» виды трафика абонентов - торренты, IPTV и т.д.

В то время МТС оценивала, что затраты оператора на реализацию данного закона за счет таких исключений снизятся с 1,7 трлн руб. до 400 млрд руб. Волин же оценивал затраты на одного оператора в 100 млрд руб. Но данные предложения пока также не были утверждены.

Десятки миллиардов рублей - это все равно слишком дорого

В пресс-службе «Мегафона» приветствовали нынешнее предложение Минкомсвязи. «Снижение объема хранения информации - чрезвычайно ожидаемое отраслью изменение, - говорит представитель компании Юлия Дорохина» - Пока не ясно, потребуется ли хранить "тяжелый" видеоконтент».

«При таком подходе затраты на реализацию требований закона составят десятки миллиардов рублей на одного оператора, что превышает объем капитальных затрат, - говорит собеседник CNews. - В любом случае, с учетом затянувшего принятия нормативно-правовых актов становится понятным, что к моменту вступления в силу данного требования закона - 1 июля 2018 г. - реализовать его не удастся».