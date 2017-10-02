Microsoft отказался от полноценного развития своего браузера

В браузере Edge в ближайшее время не появится значительного числа новых расширений. Microsoft распространил заявление, в котором объяснил, что компания сконцентрирована на других направлениях развития своего продукта.

Edge останется с бедной линейкой расширений

Компания Microsoft объявила о том, что и дальше будет с осторожностью внедрять новые расширения для своего браузера Edge. Сообщения опубликовано на фоне нарастающей критики в адрес Edge, который поддерживает десятки расширений, в то время как один из главных его конкурентов на рынке Google Chrome позволяет добавлять их тысячами.

«Мы чрезвычайно чувствительны к потенциальному воздействию расширений на качество вашей работы в интернете и хотим убедиться, что расширения, которые мы включаем в Edge, действительно высококачественные и заслуживают доверия», — говорится в записи, которую Microsoft опубликовал в своем блоге.

Аналитики отмечают, что медленный рост числа доступных расширений на самом деле может быть связан с тем, что инженерам Microsoft с трудом удается оценивать их влияние на производительность и безопасность Edge. Сейчас ключевыми доступными расширениями остаются AdBlock, Amazon Assistant, Office Online, LastPass, Pinterest Save Button и Grammarly.

Edge занимает не более 6% рынка десктопных браузеров

«Мы хотим, чтобы Microsoft Edge был вашим любимым браузером, наделенном качествами, которых вы от него ждете — скорость, энергоэффективность, надежность, безопасность. Плохо написанные или даже вредоносные дополнения для браузеров остаются потенциальным источником проблем конфиденциальности, безопасности, надежности и производительности», — сказано в сообщении Microsoft.

Другие браузеры не пустили в Windows 10 S

В компании заявляют, что будут и дальше концентрироваться на других направлениях развития. Среди них — улучшение API и закладок, нативных сообщений. В этой ситуации Microsoft не удается отвоевать у конкурентов сколько-нибудь значимой части рынка. Согласно различным исследованиям, Edge задействуют не более 6% пользователей. Вместе с тем, в Microsoft утверждают, что сейчас браузер установлен на 330 млн активных устройств, что вдвое превосходит показатели апреля 2016 г.

Ранее Microsoft объявил, что популярные десктопные браузеры не будут доступны в новой версии операционной системы Windows 10 S. В магазине Windows Store пользователи смогут получить только Edge. Для разработчиков открыта возможность переформатирования браузеров под требования Windows Store (для этого он должен работать на тех же движках HTML и JavaScript, что и Edge), однако попытка выгрузить измененную программу неизменно заканчивается неудачей.

Тогда Microsoft также объяснил свои действия заботой о безопасности пользователей Windows 10 S, залогом которой является сертификация контента в Windows Store. Если же пользователи хотят работать в браузере, загруженном из другого источника, компания порекомендовала им перейти с Windows 10 S на Windows 10 Pro.

До этого Microsoft включила Edge в свою программу лояльности. Клиенты, использующие браузер, получают на бонусный счет баллы, которые могут тратить на продукты и подарочные сертификаты в розничных магазинах компании.