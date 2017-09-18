Российские цены новых iPhone одни из самых высоких в мире
Не дороже денег
После официального анонса нового поколения смартфонов iPhone, состоявшегося в этом году 12 сентября, Apple обнародовала цены всех трех новых моделей для различных стран.
Как выяснилось, новые смартфоны Apple отличаются не только рекордными ценниками по сравнению с предшествовавшими поколениями, но также значительно отличаются географически, в зависимости от рынка продаж.
В космические дали: цены iPhone X
«Базовый» ценовой уровень на флагманский смартфон iPhone X в США, объявленный непосредственно во время официальной презентации, составил $999 за вариант с 64 ГБ накопителем и $1149 за вариант с 256 ГБ накопителем.
Для других стран ценник на iPhone X получился более высоким, для некоторых – значительно более высоким.
|Страна
|iPhone X, 64 ГБ
|iPhone X, 256 ГБ
|Венгрия
|$1475
|$1697
|Италия
|$1420
|$1623
|Польша
|$1392
|$1602
|Индия
|$1391
|$1594
|Россия
|$1387
|$1595
|Франция
|$1384
|$1587
|Германия
|$1372
|$1575
|Великобритания
|$1325
|$1523
|Канада
|$1319
|$1529
|Китай
|$1284
|$1483
|Австралия
|$1265
|$1465
|Сингапур
|$1223
|$1401
|ОАЭ
|$1226
|$1288
|Гонконг
|$1099
|$1266
|Япония
|$1023
|$1177
|США
|$999
|$1149
Cnews Analytics, Apple
Как видно из таблицы выше, больше всех «повезло» с ценообразованием странам Еврозоны, что неудивительно с учетом нынешнего не очень выгодного курса евро к доллару (1:1,19-1:20).
Высокую цену в России также можно объяснить традиционной практикой ценообразования многих американских и японских компаний, когда долларовый ценник приравнивается к той же сумме в евро, плюс, специфика внутрироссийских налогов и сборов.
Цены на iPhone 8 и 8 Plus
Примерно та же тенденция просматривается при сравнении цен новых моделей iPhone 8.
|Страна
|iPhone 8, 64 ГБ
|iPhone 8, 256 ГБ
|Венгрия
|$1029
|$1250
|Италия
|$1002
|$1205
|Индия
|$1000
|$1203
|Россия
|$988
|$1196
|Польша
|$973
|$1182
|Франция
|$966
|$1587
|Германия
|$954
|$1575
|Великобритания
|$927
|$1523
|Канада
|$929
|$1529
|Китай
|$901
|$1483
|Австралия
|$864
|$1465
|Сингапур
|$852
|$1401
|ОАЭ
|$776
|$1288
|Гонконг
|$767
|$1266
|Япония
|$715
|$1177
|США
|$699
|$849
Apple iPhone 8
Схожая картина – при сравнении цен на модели iPhone 8 Plus.
|Страна
|iPhone 8 Plus, 64 ГБ
|iPhone 8 Plus, 256 ГБ
|Венгрия
|$1180
|$1402
|Италия
|$1133
|$1336
|Индия
|$1142
|$1344
|Россия
|$1127
|$1335
|Польша
|$1112
|$1322
|Франция
|$1098
|$1301
|Германия
|$1086
|$1289
|Канада
|$1059
|$1269
|Великобритания
|$1059
|$1258
|Китай
|$1024
|$1223
|Австралия
|$985
|$1185
|Сингапур
|$971
|$1149
|ОАЭ
|$885
|$1056
|Гонконг
|$882
|$1058
|Япония
|$814
|$969
|США
|$799
|$949
CNews Analytics, Apple
Напомним, что предзаказ на флагманский смартфон iPhone X начнется 27 октября, первая доставка начнется 3 ноября одновременно более чем в 50 странах. В этом году Россия включена в «список первой волны», так что эти сроки актуальны и для нашей страны.
Цена iPhone X в России установлена на уровне 79 990 руб. за 64 ГБ версию и 91 990 руб. за 256 ГБ версию.
Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже 22 сентября (предзаказ начнется с 15 сентября) сначала в более чем 20 странах, в России и ряде других стран «второй волны» с 29 сентября. В России самый доступный iPhone 8 обойдется в 56 990 руб., iPhone 8 Plus — в 64 990 руб.
Особенности ценообразования в США
Ради справедливости стоит напомнить, что США – одна из немногих стран в мире, где розничные цены не отображаются на ценниках, но рассчитываются уже непосредственно «на кассе».
Налоговый сбор колеблется от штата к штату в значительных пределах и слагается из налога штата и местного налога. Так, например, в штатах Делавэр и Орегон суммарный налог равен нулю, в то время как в Калифорнии или Нью-Йорке придется переплатить более 9%.
Таким образом, для большинства штатов в США указанные в таблицах цены не отражают финальную цену, хотя в любом случае им далеко до европейских и российских ценников.