Российские цены новых iPhone одни из самых высоких в мире

Налоги, сборы и другие дополнительные особенности отечественного ценообразования привели к тому, что за любой iPhone 2017 года в России придется выложить больше, чем в большинстве других стран. iPhone X просто побил все мировые рекорды.

Не дороже денег

После официального анонса нового поколения смартфонов iPhone, состоявшегося в этом году 12 сентября, Apple обнародовала цены всех трех новых моделей для различных стран.

Как выяснилось, новые смартфоны Apple отличаются не только рекордными ценниками по сравнению с предшествовавшими поколениями, но также значительно отличаются географически, в зависимости от рынка продаж.

В космические дали: цены iPhone X

«Базовый» ценовой уровень на флагманский смартфон iPhone X в США, объявленный непосредственно во время официальной презентации, составил $999 за вариант с 64 ГБ накопителем и $1149 за вариант с 256 ГБ накопителем.

Для других стран ценник на iPhone X получился более высоким, для некоторых – значительно более высоким.

Мировые цены на Apple iPhone X Страна iPhone X, 64 ГБ iPhone X, 256 ГБ Венгрия $1475 $1697 Италия $1420 $1623 Польша $1392 $1602 Индия $1391 $1594 Россия $1387 $1595 Франция $1384 $1587 Германия $1372 $1575 Великобритания $1325 $1523 Канада $1319 $1529 Китай $1284 $1483 Австралия $1265 $1465 Сингапур $1223 $1401 ОАЭ $1226 $1288 Гонконг $1099 $1266 Япония $1023 $1177 США $999 $1149 Cnews Analytics, Apple

Как видно из таблицы выше, больше всех «повезло» с ценообразованием странам Еврозоны, что неудивительно с учетом нынешнего не очень выгодного курса евро к доллару (1:1,19-1:20).

Флагманский смартфон Apple iPhone X

Высокую цену в России также можно объяснить традиционной практикой ценообразования многих американских и японских компаний, когда долларовый ценник приравнивается к той же сумме в евро, плюс, специфика внутрироссийских налогов и сборов.

Цены на iPhone 8 и 8 Plus

Примерно та же тенденция просматривается при сравнении цен новых моделей iPhone 8.

Мировые цены на Apple iPhone 8 Страна iPhone 8, 64 ГБ iPhone 8, 256 ГБ Венгрия $1029 $1250 Италия $1002 $1205 Индия $1000 $1203 Россия $988 $1196 Польша $973 $1182 Франция $966 $1587 Германия $954 $1575 Великобритания $927 $1523 Канада $929 $1529 Китай $901 $1483 Австралия $864 $1465 Сингапур $852 $1401 ОАЭ $776 $1288 Гонконг $767 $1266 Япония $715 $1177 США $699 $849 Apple iPhone 8

Схожая картина – при сравнении цен на модели iPhone 8 Plus.

Мировые цены на Apple iPhone 8 Plus Страна iPhone 8 Plus, 64 ГБ iPhone 8 Plus, 256 ГБ Венгрия $1180 $1402 Италия $1133 $1336 Индия $1142 $1344 Россия $1127 $1335 Польша $1112 $1322 Франция $1098 $1301 Германия $1086 $1289 Канада $1059 $1269 Великобритания $1059 $1258 Китай $1024 $1223 Австралия $985 $1185 Сингапур $971 $1149 ОАЭ $885 $1056 Гонконг $882 $1058 Япония $814 $969 США $799 $949 CNews Analytics, Apple

Напомним, что предзаказ на флагманский смартфон iPhone X начнется 27 октября, первая доставка начнется 3 ноября одновременно более чем в 50 странах. В этом году Россия включена в «список первой волны», так что эти сроки актуальны и для нашей страны.

Новые цвета iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Цена iPhone X в России установлена на уровне 79 990 руб. за 64 ГБ версию и 91 990 руб. за 256 ГБ версию.

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже 22 сентября (предзаказ начнется с 15 сентября) сначала в более чем 20 странах, в России и ряде других стран «второй волны» с 29 сентября. В России самый доступный iPhone 8 обойдется в 56 990 руб., iPhone 8 Plus — в 64 990 руб.

Особенности ценообразования в США

Ради справедливости стоит напомнить, что США – одна из немногих стран в мире, где розничные цены не отображаются на ценниках, но рассчитываются уже непосредственно «на кассе».

Налоговый сбор колеблется от штата к штату в значительных пределах и слагается из налога штата и местного налога. Так, например, в штатах Делавэр и Орегон суммарный налог равен нулю, в то время как в Калифорнии или Нью-Йорке придется переплатить более 9%.

Таким образом, для большинства штатов в США указанные в таблицах цены не отражают финальную цену, хотя в любом случае им далеко до европейских и российских ценников.