Россияне придумали криптовалюту для раздачи пользователям за поиск в интернете

Децентрализованный поисковый сервис BitClave создал собственную криптовалюту CAT, которую 15 сентября выведет на ICO. Токены CAT начисляются пользователям поисковика BitClave за просмотр рекламы и раскрытие рекламодателям информации о своих поисковых запросах. При традиционном способе размещении рекламы все эти деньги получают сами поисковые системы.

Новая криптовалюта

Компания BitClave, разрабатывающая децентрализованный поисковый сервис BitClave Active Search Ecosystem, создала собственную криптовалюту Consumer Activity Token (CAT). Первичное предложения токенов (ICO) новой криптовалюты начнется 15 сентября и продлится до 15 октября 2017 г.

В общей сложности криптовалюта CAT насчитывает 2 млрд токенов, на продажу будет выставлена половина. Стоимость одного токена составит $0,07. BitClave сообщает, что уже сотрудничает с платежными системами, имеющими «сотни миллионов» пользователей по всему миру, это должно облегчить внедрение новой криптовалюты.

Компания BitClave базируется в Кремниевой долине, но авторами проекта являются российские разработчики. В июле BitClave осуществила пресейл, принесший ей $1,8 млн. В компании трудится 20 разработчиков. Основателем и гендиректором проекта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.

Поисковая система BitClave

BitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в которой рекламодатели самостоятельно, без посредников, отслеживают просмотр своей рекламы пользователями. За просмотр рекламы, а также за раскрытие рекламодателю информации о своих поисковых запросах, пользователи получают вознаграждение в криптовалюте CAT, которую можно обменять на бирже на другие валюты, обычные или виртуальные.

Выплата вознаграждения становится возможна за счет того, что рекламодатель не платит самой поисковой системе за размещение рекламы и за получение статистики пользовательских запросов, поясняет Александр Бессонов. Эти деньги получает непосредственно пользователь, что обходится рекламодателю дешевле, чем традиционное размещение рекламы.

Основатель и гендиректор проекта BitClave Александр Бессонов



Подсчет просмотров и причитающегося вознаграждения осуществляется с применением технологии блокчейн. По словам создателей BitClave, это позволяет пользователям поисковой системы безопасно хранить данные и предоставлять рекламодателям только ту информацию о своих поисковых запросах, которую они сочтут нужным.

Почему не Ethereum

Сотрудничество пользователей BitClave с рекламодателями оформляется с помощью смарт-контрактов Ethereum. Но, как пояснил CNews ведущий разработчик BitClave Антон Буков, пользоваться криптовалютой Ethereum для выплаты вознаграждения за просмотр рекламы на BitClave затруднительно. По словам Букова, платформа Ethereum имеет ограничения — высокие комиссии и низкая пропуская способность транзакций из-за отсутствия масштабирования. Поэтому на базе Ethereum невозможно запустить приложение с большим количеством транзакций в секунду.

Буков указывает, что сам создатель Ethereum Павел Бутерин признает наличие этих ограничений. По его словам, они могут быть преодолены только через несколько лет, поскольку сейчас платформа Ethereum находится в стадии развития и не является готовым продуктом. Из-за текущих недостатков Ethereum для взаиморасчетов между участниками платформы BitClave будет использоваться CAT.

Консультанты проекта

Создатели BitClave акцентируют внимание на том, что их проект консультируют «ведущие мировые эксперты в области безопасности, платежных систем и блокчейна». В их число входят Джордж Самман (George Samman), бывший соучредитель Magnr и автор CoinTelegraph; Грег Вулфсон (Greg Wolfson), бывший директор по развитию в BTCC; Лукас Хендрен (Lucas Hendren), сооснователь Simply Vital Health; Кевин Дор (Kevin Dor), вице-президент GoDaddy, бывший вице-президент по мобильным продуктам Yahoo и топ-менеджер Microsoft и Weather.com.

Также среди консультантов значатся Джеральд Бешел (Gerald Beshel), член совета директоров Infragard Member Alliance Boston, директор по информационной безопасности LogMeln, занимавший ранее такую же должность в Demandware; Баладжи Ганешан (Balaji Ganesan), глава Privacera; Брэд Гейнор (Brad Gaynor), основатель и технический директор Lexumo; Чарли Лиу (Charlie Liu), руководитель отдела глобальных сторонних инноваций и партнерства в Sony Mobile; Джордж Тотев (George Totev), начальник отдела рисков в Atlassian; и Филипп Пайпер (Philippe Piper), соучредитель Swarm Fund.