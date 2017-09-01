Samsung выпустил водозащищенные «умные» часы нового поколения

Samsung представил новые носимые устройства, включая смарт-часы и фитнес-браслет с GPS. Также компания представила специализированную аналитическую платформу для пловцов.

Новые носимые устройства от Samsung

На международной выставке IFA в Берлине компания Samsung представила ряд новых носимых устройств, выполняющихся целый ряд функций: от отслеживания уровня физической активности до напоминаний о правильном питании и режиме сна.

Одно из них - смарт-часы Samsung Gear Sport. Часы имеют круглый дисплей с диагональю 1,2 дюйма, они выполнены по военным стандартам и могут выдержать практически любые погодные условия. Класс водозащищенности часов 5 АТМ, так что их можно использовать для контроля тренировок пловцов, замеряя с их помощью длину заплывов, среднюю скорость и пр.

Часы поддерживают управление через платформу интернета вещей Samsung Connect и оплату с помощью платежной системы Samsung Pay. Кроме того, часы могут использоваться в качестве универсального пульта управления - от переключения презентаций до настройки очков виртуальной реальности Samsung Gear VR.

Фитнес-браслет с GPS

Другое представленное устройство - фитнесс-браслет Gear Fit2 Pro с поддержкой GPS-навигации. Устройство имеет изогнутый сенсорный дисплей Super Amoled с диагональю 1,5 дюйма. Браслет имеет новые возможности для плавания и отслеживания сердечного ритма.

Также устройство обладает усовершенствованными возможностями аналитики активности: после занятий спортом он покажет графику и карту территории, на которой они проходили, и проанализирует, насколько эффективно шла тренировка на каждом участке пройденного маршрута. Полученные данные помогут пользователю найти подходящий темп и устанавливать цели.

Умные часы Samsung Gear Sport

Часы Gear Sport и браслет Gear Fit2 Pro имеют защиту от влаги 5 ATM (на глубине до 50 метров), обеспечивают доступ к спортивным приложениям от Under Armour (Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun и Emdomorado) и позволяют составлять собственные welness-планы.

Фитнесс-браслет Gear Fit2 Pro

Третье устройство - беспроводные фитнесс-наушники Gear IconX. Наушники могут проигрывать музыку как в режиме онлайн, так и в офлайн-режиме - музыку можно скачать со смартфона Samsung или с ПК или через Bluetooth. Наушники поддерживают автономную работу до пяти часов в режиме стриминга и до семи часов в режиме соло.

«Умная» платформа для пловцов

Одновременно Samsung договорилась с компанией Speedo International о создании тренировочной платформы для пловцов Speedo On. Соответствующее приложение будет доступно для обладателей двух вышеупомянутых устройств - Gear Sport и Gear Fit2 Pro.

Speedo On будет измерять основные параметры во время плавания, включая количество кругов, время по каждому кругу и стиль плавания. Это поможет легко отслеживать и включать достижения по плаванию в личные цели физической активности. Также приложение позволяет получать значение показателя SWOLF (показатель эффективности плавания - сумма количества гребков и времени заплыва).

Приложение Speed On, встроенное в браслет Gear Fit2 Pro, оснащено специально разработанным алгоритмом Speedo для оптимальной точности и передачи данных на платформу Speedo On. Интерактивное тренировочное приложение разработано для пловцов, любящих контролировать свои физических показатели, и является полноправным по занятиям, уверяют в Samsung.