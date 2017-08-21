Трамп повысил кибервойска в военной иерархии США

Президент США выделил американские кибервойска в самостоятельное боевое командование, что должно положительно повлиять на их финансирование и скорость реагирования на угрозы. Кроме того, Министерство обороны получило задание обдумать отделение Киберкомандования от АНБ, поскольку кибербойцам и кибершпионам стало тесно в одной структуре.

Статус кибервойск США повышен

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) повысила статус Кибернетического командования США в военной иерархии. Киберкомандование США — это госструктура, отвечающая за отражение угроз и проведение операций в киберпространстве. До этого оно подчинялось Стратегическому командованию Вооруженных сил США, которое управляет также ядерным оружием, противоракетной обороной и космическими силами.

По решению Трампа Киберкомандование было выведено из-под контроля Стратегического командования и поставлено в ведомственной иерархии на один уровень с ним и еще с восемью боевыми командованиями США. Таким образом, количество боевых командований было доведено до десяти. Шесть из них являются региональными — они планируют и проводят военные операции в разных регионах мира. Еще четыре являются функциональными, то есть отличаются по виду деятельности — это Стратегическое и Транспортное командования, а также Киберкомандование и Командование спецопераций.

В официальном заявлении Трамп подчеркнул, что новый статус Киберкомандования должен усилить оперативную деятельность США в киберпространстве и пойти на пользу национальной безопасности. В частности, теперь будет проще управлять кибероперациями, в которых важен фактор времени. Кроме того, критические кибероперации будут получать адекватное финансирование. Решение о выделении кибервойск в отдельное боевое командование было «долгожданным», отмечает издание The Verge.

Киберкомандование и АНБ

В этом же заявлении Трамп сообщил, что поручил Министерству обороны США рассмотреть вопрос об отделении Киберкомандования от Агентства национальной безопасности (АНБ). Как и Киберкомандование, АНБ ведет работу в киберпространстве — в частности, занимается «прослушкой» электронных устройств и линий связи. У этих двух ведомств один глава, сейчас этот пост занимает адмирал Майкл Роджерс (Michael Rogers).

Дональд Трамп выделил американские кибевойска в самостоятельное боевое командование

В июле в СМИ распространилась очередная волна слухов, что Киберкомандование и АНБ будут разделены, поскольку им сложно выполнять свои отличающиеся задачи в составе одной структуры. Напряжение в отношениях стало особенно заметным в ходе борьбы с террористической организацией «Исламское государство». План разделения ведомств был разработан Министерством обороны еще в 2016 г. и предложен президенту Бараку Обаме (Barack Obama).

История создания Киберкомандования

Первая попытка США создать кибернетическое командование относится к ноябрю 2006 г. Это была временная структура при Военно-воздушных силах США. В своем нынешнем виде Киберкомандование начало формироваться в июне 2009 г., а заработало в мае 2010 г. Это первое в США военное формирование, связанное с кибербезопасностью — до этого подобные подразделения существовали только в спецслужбах.

Армия отреагировала на появление киберкомандования довольно бурно. Часть военных считала, что вопросы кибербезопасности вообще не должны иметь отношения к вооруженным силам. Еще часть предлагала выделить силы кибербезопасности в отдельный род войск — наряду с морским и воздушным флотом и сухопутной армией. По примеру США созданием кибервойск занялись Китай, Южная Корея, Россия и другие страны.