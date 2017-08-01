Рассекречены настоящие фото раскладушки Samsung на Android

В сеть утекли фото смартфона-раскладушки Samsung SM-G9298 презентация которого ожидается в августе. У раскладушки два сенсорных экрана с диагональю 4,2 дюйма — по обе стороны крышки. Смартфон создан на базе процессора Snapdragon 821AB.

Утечка фотографий

Ресурс Slashleaks опубликовал рендеры и реальные фото грядущего смартфона-раскладушки Samsung SM-G9298. Модель уже сертифицирована китайским сертификационным центром TENAA, объединением производителей беспроводной техники Wi-Fi Alliance (WFA) и Федеральной комиссией по связи США (FCC). Презентация раскладушки ожидается в августе, первыми ее смогут купить китайцы.

Технические характеристики

По данным TENAA, Samsung SM-G9298 оснащен двумя экранами с диагональю 4,2 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей (Full HD). Один дисплей расположен на крышке и виден, когда телефон находится в закрытом состоянии. Другой дисплей находится над клавиатурой, и чтобы его увидеть, нужно открыть раскладушку.

Аппаратной основой для смартфона послужил процессор Snapdragon 821AB. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, постоянной – 64 ГБ. До этого сообщалось, что в качестве процессора может быть использован Snapdragon 835, а объем оперативной памяти будет равен 6 ГБ. На тот момент смартфон был известен под именем W2018.

Смартфон Samsung SM-G9298 в компьютерной визуализации

Разрешение основной камеры Samsung SM-G9298 составляет 12 МП, фронтальной — 5 МП. Емкость аккумулятора равна 2300 мАч, возможна беспроводная зарядка. Аппарат работает под управлением Android 6.0 Marshmallow. В новинке должна быть реализована поддержка платежного сервиса Samsung Pay и голосового помощника S Voice.

Раскладушки в эпоху смартфонов

Это не первый раскладной смартфон, который Samsung выпустила уже после того, как сенсорный экран окончательно вытеснил с рынка традиционные раскладушки с кнопочным управлением. Ранее на рынке появились Samsung Galaxy Folder 2 и Samsung W2017.

Смартфон Samsung SM-G9298 на реальном фото

Samsung Galaxy Folder 2 имеет только один экран, который можно увидеть лишь открыв телефон. Его диагональ равна 3,8 дюйма, разрешение составляет 800 × 480 пикселей. Аппаратной основой является процессор Snapdragon 425, объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, постоянной — 16 МБ. Разрешение тыловой камеры составляет 8 МП, емкость аккумулятора — 1950 мАч. Смартфон был представлен в сентябре 2016 г., но поступил в продажу лишь в июне 2017 г. Ориентировочная цена — $260.

Реальные фотографии Samsung SM-G9298

Samsung W2017, представленный компанией в ноябре 2016 г., был оснащен уже двумя Super AMOLED экранами с диагональю 4,2 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей. Аппарат создан на базе процессора Snapdragon 820, оперативная память равна 4 ГБ, постоянная — 64 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 12 МП, фронтальной — 5 МП. Емкость аккумулятора равна 2300 мАч. Смартфон рассчитан на две SIM-карты, поддерживает быструю беспроводную зарядку.