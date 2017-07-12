Власти хотят ввести в России многомиллионные штрафы за неправильные посты в соцсетях

В России рассмотрят законопроект, который вводит штрафы для соцсетей, если те не удаляют за 24 часа ложную информацию, размещенную пользователями. Размер штрафов — до 50 млн руб. Налагаться они будут только на соцсеть, не на пользователей. Аналогичный закон уже принят в Германии.

Штрафы за ложь в соцсетях

В Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает наложение штрафа за отказ удалить из социальных сетей ложную информацию или незаконный контент. Физические лица будут штрафоваться на сумму от p3 до p5 млн, юридические — от p30 до p50 млн. Об этом со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева сообщил «Интерфакс». Законопроект будет внесен сегодня, 12 июля 2017 г., подготовила его «Единая Россия». Авторы ориентировались на аналогичную инициативу правительства в Германии.

«Единая Россия» намерена поддержать законопроект. По мнению вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, опрошенного Интерфаксом, ЛДПР также поддержит эту инициативу. Лебедев полагает, что недостоверная информация в соцсетях нередко тиражируется по политическим мотивам. Новый закон должен положить этому конец и сделать политическую конкуренцию более честной. В случае утверждения Госдумой закон вступит в силу с начала 2018 г.

Как это будет работать

Сергей Боярский, соавтор законопроекта, отметил в соцсети Twitter, что «штрафы за отказ удалять противоправную информацию не будут касаться пользователей. Только организаторов распространения информации». То есть, физические лица, на которые может быть наложен штраф от p3 до p5 млн — это представители соцсети, а не пользователи. Штрафы будут включены в Кодекс об административных правонарушениях.

Госдума рассмотрит законопроект, который вводит штрафы за ложь в соцсетях

Андрей Альшевских, также один из авторов проекта, сообщил, что об удалении недостоверных и незаконных публикаций соцсети будут заботиться самостоятельно. Для этого им придется создать круглосуточные службы, куда в любое время могут пожаловаться пользователи. Сомнительная публикация должна быть удалена в течение 24 часов, иначе соцсеть ждет штраф.

Штрафы в Германии

В октябре 2017 г. в Германии вступит в силу закон, согласно которому Facebook, YouTube и другие социальные медиа будут штрафоваться на сумму до 50 млн евро, если не будут удалять «очевидно незаконные» материалы в течение 24 часов после поступления жалобы от пользователя. Под таким материалами понимаются фальшивые новости, публикации на почве ненависти и т. д.

Кроме того, компании должны будут удалять материалы, чья противозаконная природа не так очевидна, однако в этом случае на разбирательство отводится 7 дней. Правило распространяется на сайты, аудитория которых превышает 2 млн пользователей. Это один из самых жестких законов такого рода в мире, сообщает BBC. Штрафы начинаются от 5 млн евро, но, в зависимости от серьезности ситуации, могут возрастать в 10 раз.

Противники закона уверены, что из-за сжатых сроков, отведенных на оценку материалов, компании начнут удалять любые хоть сколько-нибудь сомнительные публикации, лишь бы не платить штраф. Закон был принят после нескольких резонансных инцидентов. Например, в феврале 2017 г. от фальшивых новостей в Facebook пострадала член немецкого парламента от партии «Зеленых» Ренате Кюнаст (Renate Künast). Поддельные публикации утверждали, что она сочувствует беженцу из Афганистана, убившему немецкого студента во Фрайбурге, Германия.